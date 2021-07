Covid 19 a Caserta, 44 casi positivi: sospeso campo estivo ai Salesiani

Covid 19 a Caserta: un focolaio con 44 casi positivi ha costretto il sindaco Carlo Marino a sospendere il campo estivo ai Salesiani. 500 persone in quarantena.

Nuovo focolaio di Covid 19 a Caserta. Il sindaco Carlo Marino è infatti stato costretto a stabilire la sospensione del campo estivo dell’istituto dei Salesiani, a causa di 44 persone positive al virus tra ragazzi e operatori.

E’ stato il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl a sollecitare la misura per ragioni di sicurezza sanitaria, tenendo conto del fatto che l’attività di screening è in corso e circa 500 persone, tra ragazzi frequentatori e operatori (arbitri, animatori e collaboratori) sono state messe in quarantena.

“Non ricorrono ancora le condizioni – si legge nella nota dell’Asl Caserta – per la ripresa delle attività del campo estivo dei Salesiani di Caserta e si ritiene che tali attività possano riprendere solo ed esclusivamente in condizioni di sicurezza e se la situazione epidemica del focolaio innescato lo permette”.