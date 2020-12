Cosa vedere stasera in tv sabato 12 dicembre: “Un figlio di nome Erasmus” su Sky Cinema

Negli Stati Uniti ogni 40 secondi scompare inspiegabilmente un bambino e nessuno se ne preoccupa fino a quando non vive la tragica esperienza in prima persona, come accade a Kate Mcoy. Sola e spaventata, Kate non è assolutamente disposta a lasciare la vita di suo figlio nelle sole mani di qualcun altro e decide di reagire. In una frenetica corsa contro il tempo, Kate inizierà un inseguimento ad alta velocità, disposta a non fermarsi di fronte a nulla pur di ritrovare suo figlio.