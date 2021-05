Coronavirus in Campania, i dati del 9 maggio: 943 nuovi positivi e 1.896 guariti

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 9 maggio dell’unità di Crisi regionale riporta 943 positivi su 9.690 tamponi effettuati.

Sono 943 i positivi del giorno al Coronavirus in Campania, di cui 352 sintomatici, su 9.690 tamponi molecolari processati. Lo comunica l’unita’ di crisi regionale.

Sono 54 i deceduti, di cui 30 nelle ultime 48 ore, e 1.896 le persone guarite. Dall’inizio dell’emergenza Covid ad oggi sono decedute in Campania 6.690 persone, mentre il totale dei guariti ammonta a 314.033.

Sono 113 i ricoverati in terapia intensiva, sei meno di ieri, su 656 posti letto disponibili, mentre sono 1.365 i ricoverati in degenza, 17 piu’ di ieri, su 3.160 posti letto complessivamente disponibili in Campania.