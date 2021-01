Coronavirus in Campania, i dati del 6 gennaio: 1.052 nuovi positivi, risale la curva dei contagi

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 3 gennaio dell’unità di Crisi regionale riporta 1.052 positivi su 11.930 tamponi effettuati.

L’unita’ di crisi della Regione ha reso noto che i positivi del giorno al Coronavirus in Campania sono 1.052 di cui: asintomatici 937 e sintomatici 115 su 11.930 tamponi. Il totale dei positivi e’ 196.271 su 2.108.752 tamponi. I nuovi decessi sono 39 (8 deceduti nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri) che portano il totale a 3.033. I nuovi guariti sono 997 per un numero complessivo di 116.879.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; occupati: 96. Posti letto di degenza disponibili: 3.160; occupati: 1.385.