Coronavirus in Campania, i dati del 15 ottobre: 1261 nuovi positivi

68

/ 100





Powered by Powered by Rank Math SEO



Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 15 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 1.261 nuovi positivi su 14.222 tamponi effettuati.

Anche oggi in Campania superati i mille positivi al Covid-19 in 24 ore. Sono, infatti, 1.261 i contagi di cui 68 sintomatici e 1.193 asintomatici facendo salire il totale, da inizio pandemia, a 23.033. Si registrano anche 3 decessi e 148 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I decessi aumentano a 499 e le persone guarite salgono a 8.180. Il totale dei tamponi eseguiti è 737.227 di cui 14.222 effettuati nella giornata di ieri.

Per quanto riguarda il report dei posti letto su base regionale: quelli in terapia intensiva complessivi sono 110, di cui 67 occupati mentre per la degenza sono 820 quelli complessivi e 786 gli occupati.