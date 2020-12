Coronavirus in Campania, i dati del 13 dicembre: 1.088 nuovi positivi e 1.648 guariti

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 13 dicembre dell’unità di Crisi regionale riporta 1.088 positivi su 15.472 tamponi effettuati.

L’Unita’ di crisi della regione ha reso noto che i positivi del giorno al Coronavirus in Campania sono 1.088 di cui asintomatici 1.005 e sintomatici 83 su 15.472 tamponi. Il totale dei positivi e’ 175.053 su 1.821.695 tamponi. I nuovi decessi sono 30 (9 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri) che portano il totale a 2.340. I guariti sono 1.648 per un totale di 80.043.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; occupati: 130 Posti letto di degenza disponibili: 3.160; occupati: 1.796.