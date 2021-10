Condizionatore: qualche consiglio su come pulirlo in modo ecologico

Pulizia del condizionatore: ecco come farla in modo ecologico in vista della prossima estate.

Con la fine dell’estate, iniziano le cosiddette “pulizie autunnali” nelle nostre case. Tra gli elettrodomestici più utilizzati nella scorsa, caldissima estate c’è stato sicuramente il condizionatore, vero e proprio refrigerio al clima bollente dei mesi di luglio e agosto per molte ore al giorno.

Già quando si utilizzava, era necessario tenerlo pulito e disinfettarlo frequentemente. Lo è anche in questo periodo prima di posarlo nel ripostiglio e, soprattutto, in vista della prossima estate, quando tornerà “operativo” dopo un lungo periodo di stop.

È infatti necessario eliminare lo sporco e la polvere accumulata, sia dal filtro che dalle bocchette, per non rischiare di respirare aria inquinata per i nostri polmoni (in estate è opportuno farlo una volta al mese).

Per pulire e profumare il condizionatore in modo ecologico, bisogna togliere con delicatezza il coperchio per poi rimuovere con l’aiuto di un panno la polvere accumulata.

A questo punto, per eliminare il grasso e i possibili residui che interessano l’interno del condizionatore, può essere utile anche il tea tree oil, che, se aggiunto all’acqua attraverso uno spray o un panno imbevuto, creerà un composto perfetto e totalmente naturale per pulire e disinfettare le parti più interessate dallo sporco, creando anche un buon profumo.