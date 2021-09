Comune di Napoli: prime piantumazioni al Parco della Marinella

Comune di Napoli: effettuate le prime piantumazioni al Parco della Marinella (dove sono stati piantati i primi 19 alberi sui 283 previsti).

Piantumati, oggi, nel Parco della Marinella, i primi 19 alberi (celtis australis) delle 283 nuove alberature previste. Il progetto, avviato nell’anno 2018, rientra nel Patto per Napoli al fine di consentire la sistemazione della vasta area abbandonata, compresa tra il bastione del Carmine e il Mercato Ittico.

Attualmente, i lavori effettuati consistono nel completamento al 70% del muro perimetrale, compresa la lavorazione in pietra lavica etnea e la recinzione completa tra i due ingressi, oltre alla stabilizzazione del terreno per il tracciamento dei viali dalle Torri Aragonesi.

Inoltre è stata pubblicata la gara per un importo di oltre 1 milione di euro, ai fini della bonifica ambientale e della rimozione dei rifiuti. La realizzazione del Parco della Marinella, grazie all’impegno dell’amministrazione e alle strutture amministrative coinvolte, è pienamente inserito in una più ampia strategia di rigenerazione per il benessere dei cittadini.