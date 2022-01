Comune di Napoli: Piano sicurezza e assegni di cura per i disabili all’esame delle Commissioni

Comune di Napoli: piano Sicurezza e assegni di cura per i disabili sono stati all’ordine del giorno delle Commissioni consiliari competenti.

In commissione Polizia Municipale e Legalità, presieduta da Pasquale Esposito, l’assessore alla Legalità Antonio De Iesu ha illustrato i contenuti dell’Accordo per la sicurezza siglato in Prefettura lo scorso 20 gennaio alla presenza della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Si tratta, ha spiegato De Iesu, di un grande contenitore che parte dall’implementazione della videosorveglianza e comprende molteplici interventi che vanno dal contrasto del disagio giovanile, alla lotta alla dispersione scolastica e all’utilizzo sociale dei beni confiscati. Sono anche previsti tavoli di concertazione monotematici che saranno convocati nei vari territori municipali.

Tutti i consiglieri intervenuti – Catello Maresca (Gruppo Maresca) Alessandra Clemente (Misto), Rosario Andreozzi (Napoli solidale Europa verde), Pasquale Sannino (Insieme per Napoli Mediterranea), Gennaro Acampora (Partito Democratico) Iris Savastano (Forza Italia) Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) – hanno richiamato particolare attenzione sulla prevenzione del disagio sociale sollecitando risposte concrete ai bisogni primari del territorio, a partire dall’illuminazione pubblica.

La commissione Politiche sociali, presieduta da Massimo Cilenti, ha fatto il punto sul Programma di Assegni di Cura della Regione Campania per favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disabilità grave e gravissima. L’importo dell’assegno di cura è fissato in due quote mensili distinte tra gravissimi e gravi, ai quali vengono erogati rispettivamente 1200 e 600 euro mensili.

Nel corso della riunione, presenti l’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese e gli uffici competenti, è emerso che la Regione Campania attualmente non finanzia per intero l’assistenza domiciliare ai disabili gravi, ma solo quella per i gravissimi, determinando una situazione di incertezza nella programmazione del servizio.

Molti gli intervenuti – Toti Lange (Misto); Iris Savastano (Forza Italia); Sergio Colella (Manfredi Sindaco); Rosario Andreozzi (Napoli solidale Europa verde); Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) – per chiedere urgenti risposte chiare da parte della Regione Campania. La Commissione, ha concluso il presidente Cilenti si farà promotrice, insieme all’Assessorato, di un incontro con la Regione e l’Asl Napoli 1 Centro per comprendere le ragioni di questa scelta e perché siano assicurati in tutti distretti sanitari territoriali gli stessi criteri di valutazione in merito alla condizione degli utenti gravi o gravissimi.