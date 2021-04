Comune di Napoli: ok ai buoni-viaggio taxi per la mobilità di specifiche categorie di utenti

Comune di Napoli: la Giunta ha approvato le modalità organizzative e delle linee di indirizzo per il rilascio di buoni viaggio per il servizio Taxi e Noleggio con conducente destinati a specifiche categorie di utenti. Ecco tutti i dettagli.

- Advertisement -

La Giunta Comunale ha approvato su proposta degli Assessori con delega al trasporto pubblico non di linea Alessandra Clemente e alle politiche sociali Donatella Chiodo, in sinergia con il Consigliere delegato al Trasporto Pubblico Ciro Langella una importante Delibera per avviare l’iter di attuazione del cd «Buono viaggio».

Il governo ha destinato importanti risorse in favore delle persone a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

I Soggetti identificati come beneficiari sono persone fisiche residenti nel territorio del Comune di Napoli, anche titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri con status equiparabile, anche se accompagnate, rientranti in una delle seguenti categorie:

persone che abbiano raggiunto il 65° anno di età;

persone con disabilità in possesso di decreto di invalidità o in possesso della L. 104/92, con connotazione di gravità (art. 3, comma 3), ivi comprese persone con disabilità sensoriali non vedenti o ipovedenti;

persone anche temporaneamente impedite nella deambulazione, in possesso di idonea certificazione medica comprovante la patologia; • donne in stato di gravidanza;

genitori con almeno un figlio a carico nato entro il 1° gennaio 2018 (un buono per ciascun nucleo familiare);

persone appartenenti a nuclei familiari che hanno subìto la perdita accertata per Covid-19 di almeno un componente del nucleo stesso;

persone appartenenti a nuclei familiari titolari di attività o facenti parte di categorie economiche soggette a chiusura temporanea per disposizioni governative, nazionali e locali, rientranti nei codici ATECO previsti da detti provvedimenti.

Saranno nei prossimi giorni banditi due Avvisi Pubblici. Il primo teso a selezionare gli operatori economici (Cooperative di tassisti, tassisti non aderenti a cooperative, i conducenti NCC) titolari di licenza rilasciata dal Comune di Napoli interessati a fornire alla popolazione tale tipologia di servizi.

Il secondo teso a selezionare i beneficiari dei contributi per l’utilizzo del servizio taxi e noleggio con conducente nonché adottare tutti gli atti conseguenti all’approvazione del presente provvedimenti. L’Amministrazione comunale intende così attivarsi per garantire, l’erogazione della suddetta misura economica individuandone i presupposti e le modalità organizzative.

“Con questa delibera il Comune di Napoli da una risposta concreta alle persone che hanno difficoltà negli spostamenti quotidiani” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Donatella Chiodo. “In questa fase pandemica e con il piano vaccinale in corso, questa misura potrà permettere anche di utilizzare questi buoni viaggio per recarsi presso i centri vaccinali, dando un supporto ai cittadini. Confidiamo, pertanto, che anche l’ASL NA1 possa dare visibilità a questa iniziativa a sostegno del piano piano vaccinale. Infine ringrazio gli uffici del Comune di Napoli che hanno lavorato in questi giorni alla delibera cercando di cogliere al massimo lo spirito dell’Amministrazione”.

“Ringrazio il Consigliere delegato Langella e la categoria per il percorso ed il lavoro comune per conseguire quest’importante risultato per dei lavoratori e delle lavoratrici fortemente provati dalla crisi economica causata dalla pandemia e sempre in prima linea durante questi difficili mesi a sostegno delle emergenze e delle esigenze di mobilità dei napoletani” dichiara l’Assessore Clemente.