Comune di Napoli: dal 21 settembre al 16 ottobre è stato istituito in particolare dispositivo di traffico in Corso Umberto.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori della Linea 1 Metropolitana di Napoli – Tratta Dante – Garibaldi/CDN – Stazione Duomo, in corso Umberto I, dal 21 settembre al 16 ottobre, è stato istituito in particolare dispositivo di traffico.

In particolare:

A) Revocare in corso Umberto I:

1. tra via San Giovanni in Corte e piazza Nicola Amore, gli stalli di sosta regolamentata a tariffa;

2. al civ. 173 angolo via San Giovanni in Corte, stallo di sosta riservato ai veicoli per il carico e scarico merce;

3. al civ. 197, stallo di sosta generalizzato per persone diversamente abili;

4. al civ. 203, uno stallo di sosta regolamentato a tariffa;

B) Istituire in corso Umberto I, al civ. 203 stallo di sosta generalizzato per persone diversamente abili;

C) dal 21.09.2020 al 16.10.2020 delocalizzare:

l’attraversamento pedonale semaforico da corso Umberto I all’incrocio via Starace / via S. Giovanni in Corte al

civ. 177 (lato piazza N. Amore) a corso Umberto I incrocio via Starace / via S. Giovanni in Corte al civ. 171

(lato piazza Bovio);

l’attraversamento pedonale semaforico da corso Umberto I all’incrocio via Renovella / via Seggio del Popolo al

civ. 195 (lato piazza N. Amore) a corso Umberto I incrocio via Renovella / via Seggio del Popolo al civ. 197

(lato piazza Garibaldi).