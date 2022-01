Comune di Napoli, nuove assunzioni e informatizzazione: le priorità del Direttore Generale

Nuove assunzioni e informatizzazione della macchina amministrativa del Comune di Napoli: le priorità del Direttore Generale presentate in Commissione Personale.

Un grande piano di assunzioni di personale, a partire dai dirigenti, per cambiare il volto della macchina comunale, che conta, al 1 dicembre 2021, 4961 persone. Utilizzare le risorse e le priorità indicate dal Patto per Napoli, prevedendo la digitalizzazione delle attività, la formazione del personale e il dialogo costante con i sindacati sui temi della valorizzazione delle risorse umane.

Sono questi i principali obiettivi indicati dal Direttore Generale del Comune, Pasquale Granata, intervenuto nella Commissione con delega al Personale, presieduta da Pasquale Esposito.

Numerosi i contributi dei consiglieri intervenuti. Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha definito centrale l’informatizzazione dei processi, unico modo per fornire risposte immediate ai cittadini.

Per Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) occorre partire dalla formazione dei dirigenti e mettere in condizioni le Municipalità di lavorare, eliminando le disparità tra territori. Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde) ha definito strategica l’internalizzazione dei lavoratori delle partecipate oppure la mobilità tra partecipate e Comune come soluzioni rapide e convenienti per dare una risposta immediata alle necessità della macchina amministrativa.

Alessandra Clemente (Misto) ha invitato il Comune ad investire nella piante organica, sempre con assunzioni a tempo indeterminato, respingendo ipotesi di riorganizzazione delle partecipate che prevedano riduzioni di personale o assunzioni di lavoratori interinali. Per Iris Savastano (Forza Italia) vanno considerate tutte le esigenze di personale, da quelle del Consiglio comunale alle Municipalità, per garantire servizi al cittadino in tempi ragionevoli.