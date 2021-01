Comune di Napoli, assessora Palmieri: “45mila euro per l’IC Troisi di Pianura”

Comune di Napoli: Annamaria Palmieri (assessora all’Istruzione) comunica l’approvazione di una delibera per la messa in sicurezza dell’IC Troisi di Pianura (recentemente oggetto di furti e danneggiamenti).

La giunta comunale di Napoli ha approvato con l’urgenza necessaria una delibera che impegna 45.000 euro per la messa in sicurezza della sede dell’IC Troisi in via Provinciale 121 a Pianura, che nei giorni scorsi è stata oggetto di odiosi furti e danneggiamenti, quando ignoti sono entrati asportando infissi e porte e tornando ben due volte per completare il lavoro.

La Dirigente Scolastica nelle more del ripristino che avverrà in tempi celeri è ricorsa ad una vigilanza privata per impedire altre incursioni: con questa delibera il Comune dimostra il proprio immediato e tangibile impegno. “Come promesso ci siamo mossi subito con i tecnici municipali e servizi finanziari impegnando fondi straordinari per restituire dignità alla scuola che dovrebbe essere difesa come luogo sacro e non violentata continuamente, come purtroppo è capitato ancora, l’altra notte, al nido comunale Ammaturo, in rione amicizia, defraudato del PC e della stampante nuova e al plesso statale contiguo San Francesco in cui i vandali sono tornati all’attacco.

In questi momenti difficili, con le scuole disabitate, spero si possa chiedere un surplus di attenzione alle forze dell’ordine sui diversi territori, per proteggerle perché sono un bene destinato a chi già sta pagando un prezzo altissimo, bambini e ragazzi”, così l’assessora all’Istruzione, Annamaria Palmieri.