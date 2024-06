Comune di Napoli: 154 posti letto gratuiti per medici e infermieri

Emergenza Coronavirus a Napoli: strutture alberghiere ed extra alberghiere mettono a disposizione 154 posti letto per ospitare medici, infermieri e personale sanitario che abbiano necessità di alloggio.

Gli uffici del Dipartimento turismo e beni culturali stanno in queste ore contrattualizzando le 42 strutture alberghiere ed extra alberghiere, per un totale di 154 posti letto, che hanno già risposto alla manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune di Napoli per dare ospitalità a medici, infermieri e personale sanitario che abbiano necessità di alloggio, ovviamente sia per i residenti di Napoli e della Campania sia per quel personale non residente nella nostra Regione.

Moltissimi i contatti del personale medico e paramedico che sono stati già presi con le strutture che da 24 ore sono operative. “Abbiamo raccolto molte adesioni da parte del settore del turismo cittadino e questo testimonia ancora una volta la grande generosità degli imprenditori napoletani’’, sottolinea l’assessora Eleonora De Majo.

Si ricorda che il Comune si farà carico delle spese delle utenze delle strutture e di sanificazione di inizio e fine del soggiorno del personale medico e paramedico che sarà quindi ospitato gratuitamente.

L’elenco delle strutture che hanno aderito è pubblicato sul sito web del Comune e l’assessorato al turismo non esclude una ulteriore manifestazione di interesse.