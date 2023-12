Classifica qualità della vita 2023, Napoli al 105esimo posto: perché così in basso

Napoli si classifica al 105esimo posto, terzultimo assoluto, nella classifica annuale del Sole 24 Ore relativa alla qualità della vita: ecco cosa penalizza la città.

In un anno sono state perse 7 posizioni. Per quanto riguarda le altre città della Campania, la prima è Benevento, 78esima (con un miglioramento di 4 posti), seguono poi Avellino 79esima (+5 posizioni), Salerno 88esima (+9), e Caserta 98esima (+1).

Napoli scende di classifica, rileva il Sole 24 Ore, nonostante l’effetto scudetto, non rilevato nei dati presi in esame.

A penalizzare il capoluogo ci sono la densità abitativa, la criminalità predatoria in ripresa, i dati occupazionali ed un saldo migratorio sfavorevole. Napoli è penultima, solo davanti a Milano, per i reati in pubblica via ed i furti con strappo, terzultima per i furti di autovetture e il riciclaggio ed impiego di denaro.