Clara, da Sanremo al Vulcano Buono

Clara arriva al Vulcano Buono il 23 febbraio 2024, ore 17.30 in Piazza Capri dove è stato organizzato in esclusiva per la Campania il firmacopie dell’album che i suoi fans potranno acquistare.

NOLA – Il suo “Diamanti grezzi” è già uno dei brani più ascoltati dell’ultimo Festival di Sanremo, con milioni di streaming su Spotify. Clara Soccini in arte Clara è anche una delle artiste più amate dai giovanissimi. Stella emergente del panorama musicale italiano, ha lanciato il 16 febbraio il suo primo album dal titolo “PRIMO”. L’appuntamento è il 23 febbraio 2024 alle 17.30 Al Vulcano Buono di Nola, in Piazza Capri, dove è stato organizzato in esclusiva per la Campania il firmacopie dell’album che i suoi fans potranno acquistare.

Artista poliedrica, ha iniziato la carriera da modella, per poi approdare alle serie Tv dove è tra le protagoniste di “Mare Fuori”. Oltre 10milioni di like su TikTok, Clara, originaria di Varese, ha dato già prova delle straordinarie doti cantautorali. Dopo il trionfo a Sanremo Giovani nel 2023 ha raccolto ampi consensi anche in occasione della partecipazione al 74esimo Festival della canzone italiana. Per il brano, con cui si è esibita al Festival, ha vinto il premio Enzo Jannacci NuovoIMAIE per la migliore interpretazione e il premio rivelazione Siae Roma videoclip 2024.