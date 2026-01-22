Città della Scienza, un weekend per divertirsi e imparare con i robot: il programma

A Città della Scienza arriva Aphel, un robot umanoide che accoglierà il pubblico con un benvenuto digitale, supporterà l’orientamento negli spazi e favorirà un’interazione naturale grazie a espressioni, luci, gesti e sguardi.

Da sabato 24 gennaio 2026, a Città della Scienza arriva Aphel, un robot umanoide pensato per arricchire l’esperienza dei visitatori. Accoglierà il pubblico con un benvenuto digitale, supporterà l’orientamento negli spazi e favorirà un’interazione naturale e coinvolgente grazie a espressioni, luci, gesti e sguardi.

Aphel debutta a Corporea come primo passo del percorso di rinnovamento del museo previsto per il 2026, offrendo una comunicazione immediata e accessibile a tutte le fasce d’età. La sua introduzione rappresenta un’importante innovazione nella divulgazione scientifica, permettendo ai visitatori di sperimentare concretamente l’interazione uomo-macchina e di avvicinarsi ai temi della robotica e dell’intelligenza artificiale.

L’iniziativa rientra nel Progetto LOGICAMENTE · Fase 2, finanziato dalla Regione Campania, e sarà accompagnata da un fine settimana dedicato al legame tra robotica, tecnologia e apprendimento. Durante il weekend, veri robot interagiranno con il pubblico, risponderanno alle domande e proporranno esperienze coinvolgenti per grandi e piccoli.

Città della Scienza, programma:

Quando il cervello incontra un robot

Il cervello elabora i nostri sogni, le nostre emozioni, gestisce i nostri sensi, il linguaggio, i nostri movimenti. ma esiste un’altra forma d’intelligenza? Vieni a scoprirlo. Vieni a scoprirlo al Museo Corporea, dove ti aspetta una sorpresa speciale: un simpatico robottino con cui parlare e giocare mentre impariamo insieme.

Questo evento si ripete dal 24 Gennaio 2026 fino al 25 Gennaio 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 24 Gennaio 2026 / 10:30

Luogo : Infopoint · Corporea

Categorie : Visita Guidata

Target : 3-6 anni

Prossime date:

24 Gennaio 2026 / 10:30 – 11:00

25 Gennaio 2026 / 10:30 – 11:00

24 Gennaio 2026 / 14:00 – 14:30

25 Gennaio 2026 / 14:00 – 14:30

Pixel Art e Coding

Pixel Art, coding, pensiero computazionale e rappresentazione digitale? Prova a decifrare il codice che ti viene assegnato e, attraverso l’utilizzo di pinzette e perline, realizza simboli, animali o piante.

Questo evento si ripete dal 24 Gennaio 2026 fino al 25 Gennaio 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 24 Gennaio 2026 / 11:00

Luogo : IV Piano (Sala grande) · Corporea

Categorie : Interactive Lab

Target : 7-10 anni

Prossime date:

24 Gennaio 2026 / 11:00 – 11:30

25 Gennaio 2026 / 11:00 – 11:30 24 Gennaio 2026 / 14:30 – 15:00

25 Gennaio 2026 / 14:30 – 15:00

Programmiamo Wall-e

Un laboratorio creativo per avvicinare i più piccoli al coding e al pensiero computazionale. Guidati da Wall-E, i bambini imparano a programmare per una missione speciale: salvare il pianeta Terra, consegnando messaggi fondamentali per proteggere la vita.

Questo evento si ripete dal 24 Gennaio 2026 fino al 25 Gennaio 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 24 Gennaio 2026 / 11:30

Luogo : IV Piano (Sala grande) · Corporea

Categorie : Interactive Lab

Target : 11-13 anni

Prossime date:

24 Gennaio 2026 / 11:30 – 12:00

25 Gennaio 2026 / 11:30 – 12:00

24 Gennaio 2026 / 15:30 – 16:00

25 Gennaio 2026 / 15:30 – 16:00