A Città della Scienza un weekend “tra numeri, tecnologia e creatività” per tutta la famiglia

Un nuovo weekend a Città della Scienza tra numeri, tecnologia e creatività, pensato per coinvolgere le famiglie in un’esperienza di scoperta.

Città della Scienza dedica il weekend di sabato 31 gennaio e domenica 1°febbraio 2026 a un viaggio tra numeri, tecnologia e creatività, pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie in un’esperienza di scoperta che unisce gioco, logica e immaginazione. Nel Science Centre il filo conduttore delle attività sarà il linguaggio universale dei numeri, raccontato come strumento per leggere il mondo, progettare il futuro e dare forma alle idee, grazie a laboratori interattivi che trasformano la matematica in un terreno di esplorazione concreta e divertente.

I visitatori saranno accompagnati in percorsi che intrecciano coding, robotica educativa, esperimenti di fisica e piccole sfide di pensiero creativo, calibrate sulle diverse fasce d’età per permettere ai più piccoli di sperimentare con le mani e ai più grandi di mettersi alla prova con ragionamenti più complessi.

La giornata proporrà un calendario di attività differenziate: per i bimbi della scuola dell’infanzia e del primo ciclo primaria (La magica fabbrica dei Colori) sono previsti laboratori brevi, sensoriali e narrativi, dove forme, colori e quantità diventano protagonisti di giochi di gruppo e micro-esperimenti pensati per avvicinare alla logica senza perdere il gusto della storia.

In Navicella Orion i bambini tra i 7 e i 10 anni analizzeranno i materiali con cui sono costruite le navicelle spaziali e quali proprietà fisiche vengono sfruttate nella realizzazione delle diverse parti di un velivolo spaziale come spacecraft Orion. In Astrolabio Oggi i ragazzi dagli 11 ai 13 anni avranno le informazioni utili per costruire uno dei più antichi strumenti per l’orientamento. Le famiglie potranno partecipare, inoltre, al science show per tutti Il Nobel che manca in cui genitori e figli possono lavorare fianco a fianco, costruendo insieme modelli, risolvendo enigmi e condividendo la scoperta di una scienza accessibile e quotidiana.

Non mancheranno gli spettacoli del Planetario, che durante il weekend offrirà una selezione di show immersivi dedicati alle costellazioni, ai pianeti e alle grandi domande sull’universo, con proiezioni a cupola per un affascinante viaggio nel cosmo.

L’offerta espositiva comprenderà, infine, le grandi mostre del Science Centre: la mostra Insetti & Co., che porta i visitatori a contatto con il mondo sorprendente degli insetti e degli altri artropodi e fino al 19 febbraio la mostra ULTRASKY: “Alla scoperta del Blu Egizio, dalle Arti alle Scienze” tra arte, scienza e innovazione. Ad accogliere i visitatori nel Museo Corporea ci sarà anche Aphel, il robot umanoide che da pochi giorni è entrato stabilmente nello staff di Città della Scienza come guida innovativa per l’orientamento, per fornire informazioni e rendere l’esperienza di visita ancora più immediata e inclusiva.