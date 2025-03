Città della Scienza: un weekend tra musica, scienza e laboratori scientifici

Città della Scienza rispolvera alcuni strumenti degli antichi musei della scienza che prenderanno vita durante un affascinante Science Show

Gli strumenti scientifici antichi sono una testimonianza tangibile di come si faceva divulgazione scientifica nei secoli passati. Per il weekend di sabato 15 e domenica 16 marzo, Città della Scienza ha rispolverato alcuni strumenti degli antichi musei della scienza che prenderanno vita durante un affascinante Science Show, mentre i più piccoli potranno prendere parte a tante attività laboratoriali sui primordiali strumenti scientifici differenziate per fasce d’età.

Città della Scienza, programma:

Pentagramma creativo

TIPOLOGIA: Interactive LAB

Esploriamo insieme il mondo meraviglioso della musica attraverso un approccio creativo e visivo. Trasforma le stecchette di legno colorato e i pon pon in un affascinante pentagramma artistico: componiamo insieme e diamo così vita a un capolavoro visivo che riflette la gioia e la bellezza della musica.

DATA: 15 e 16 marzo 2025

ORARIO: 10:30, 14:00

TARGET: dai 3 ai 6 anni

DISPONIBILITÀ POSTI: per max 20 bambini

DURATA: 30 minuti;

DOVE: IV Piano Corporea (Sala Piccola);

INFO PRENOTAZIONE: presso infopoint di Corporea;

IN COLLABORAZIONE CON: Giotto

Costruzione di strumenti musicali

TIPOLOGIA: Interactive LAB

Costruzione di strumenti musicali semplici, utilizzando materiali di riciclo, per scoprire le sonorità anche di oggetti di uso quotidiano.

DATA: 15 e 16 marzo 2025

ORARIO: 11, 14:30

TARGET: dai 7 ai 10 anni

DISPONIBILITÀ POSTI: per max 20 bambini

DURATA: 30 minuti

DOVE: IV Piano Corporea (Sala Piccola)

INFO PRENOTAZIONE: presso infopoint di Corporea

Il telefono senza fili

TIPOLOGIA: Interactive LAB

Dopo un breve racconto sulla vita e la persona di Guglielmo Marconi, scopriremo di più sulla sua invenzione più famosa, il telefono, e ne costruiremo uno… senza fili!

DATA: 15 e 16 marzo 2025

ORARIO: 11:30, 15:30

TARGET: dai 10 ai 13 anni

DISPONIBILITÀ POSTI: per max 20 bambini

DURATA: 30 minuti

DOVE: IV Piano Corporea (Sala Piccola)

INFO PRENOTAZIONE: presso infopoint di Corporea;

Onde sì, ma in un mare di suoni

TIPOLOGIA: Science Show

bicchieri, bottiglie, pentole e cucchiai: che strana orchestra! E voi avete mai visto l’acqua suonare? Studi progrediti nel campo dell’acustica ci hanno permesso di capire in che modo un oggetto di uso comune possa trasformarsi in uno strumento musicale a tutti gli effetti. Un’esperienza interattiva per tutta la famiglia vi attende per capire insieme come una bottiglia di vetro possa essere trasformata in un tamburo.

DATA: 15 e 16 marzo 2025

ORARIO: 12:30

TARGET: per tutti

DISPONIBILITÀ POSTI: 50 persone

DURATA: 30 minuti

DOVE: IV piano Corporea (Sala Grande)

INFO PRENOTAZIONE: presso infopoint di Corporea

IN COLLABORAZIONE CON: Le Nuvole Scienza