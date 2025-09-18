Città della Scienza, un lungo weekend di avventure scientifiche: il programma

Un nuovo weekend a Città della Scienza tra natura, tecnologia ed esperimenti per grandi e piccoli.
Il 19 settembre e per tutto il fine settimana, Città della Scienza porta piccoli e grandi a vivere un’avventura straordinaria tra scienza, natura e tecnologia! Esplora Corporea, il museo interattivo del corpo umano; parti per un emozionante viaggio nello spazio con il Planetario e incontra creature incredibili nell’affascinante mostra Insetti&Co.!
Città della Scienza, il programma:
Robot Explorer:
Dalla fine del ventesimo secolo l’uomo ha cominciato a lanciare sonde senza equipaggio verso i luoghi più remoti del Sistema Solare. In questo show scopriremo come questi gioielli tecnologici ci hanno permesso di allargare in modo inimmaginabile gli orizzonti delle nostre conoscenze. Oggi l’esplorazione continua: quali altri misteri ci sveleranno ancora i Robot Esploratori?
Lingue: Italiano, Inglese e Spagnolo
Età consigliata: dai 6 anni in su
Prodotto da: Evans & Sutherland
Orario: 10:45-11:15
Il Cielo del Mese (LIVE)
Il cielo notturno è tanto suggestivo quanto mutevole. Grazie al Planetario, che riprodurrà fedelmente la volta celeste del periodo in corso, andremo alla scoperta delle meraviglie che popolano le nostre notti.
Impareremo a riconoscere le principali costellazioni e le stelle più brillanti non tralasciando qualche racconto mitologico connesso.
Tipologia: LIVE
Età consigliata: per tutti
Durata: 30 minuti
Orario: 12:15-12:45
Regata Spaziale:
Tre simpatici equipaggi di esploratori del cosmo partecipano ad una Regata Spaziale. Salpati dalla Terra, affronteranno diverse prove per oltrepassare i confini del Sistema Solare: ci porteranno nelle vicinanze di pianeti, asteroidi fino a raggiungere stelle lontane. L’ultima prova consisterà nel passare incolumi nelle vicinanze di un buco nero. Ce la faranno?
Lingue: Italiano
Spettacolo di animazione
Età consigliata: bambini 6-11 anni e famiglie
Durata: 30′ circa
Premio Planit 2023
Orario: 14:00-14:30
Dalla Terra all’Universo:
Il desiderio di comprendere l’Universo anima l’uomo da tempo immemorabile. I miti degli antichi e le moderne teorie scientifiche sono diverse espressioni del tentativo di capire il mondo che ci circonda e il posto che in esso occupiamo. Dalle teorie degli antichi astronomi Greci ai moderni telescopi spaziali, in questo show ripercorreremo le tappe segnate dall’uomo nella comprensione dell’universo.
Prodotto da: Theofanis Matsopoulos & European Southern Observatory (ESO)
Orario: 15:30-16:00
Science Show:
Vieni con tutta la famiglia a scoprire l’acqua, fonte di vita e crescita, culla dell’esistenza per tutti gli animali e protagonista di tantissimi esperimenti sorprendenti! Partecipa a un science show ricco di attività divertenti e coinvolgenti: semplici esperimenti scientifici ti sveleranno le incredibili proprietà dell’acqua… e il bello è che potrai riprodurli anche a casa, insieme a familiari e amici!
Orario: 11:30-12:00