Città della Scienza, un lungo weekend di avventure scientifiche: il programma

Un nuovo weekend a Città della Scienza tra natura, tecnologia ed esperimenti per grandi e piccoli.

Il 19 settembre e per tutto il fine settimana, Città della Scienza porta piccoli e grandi a vivere un’avventura straordinaria tra scienza, natura e tecnologia! Esplora Corporea, il museo interattivo del corpo umano; parti per un emozionante viaggio nello spazio con il Planetario e incontra creature incredibili nell’affascinante mostra Insetti&Co.!

Città della Scienza, il programma:

Robot Explorer:

Dalla fine del ventesimo secolo l’uomo ha cominciato a lanciare sonde senza equipaggio verso i luoghi più remoti del Sistema Solare. In questo show scopriremo come questi gioielli tecnologici ci hanno permesso di allargare in modo inimmaginabile gli orizzonti delle nostre conoscenze. Oggi l’esplorazione continua: quali altri misteri ci sveleranno ancora i Robot Esploratori?

Lingue: Italiano, Inglese e Spagnolo

Età consigliata: dai 6 anni in su

Prodotto da: Evans & Sutherland

Orario: 10:45-11:15

Il Cielo del Mese (LIVE)

Il cielo notturno è tanto suggestivo quanto mutevole. Grazie al Planetario, che riprodurrà fedelmente la volta celeste del periodo in corso, andremo alla scoperta delle meraviglie che popolano le nostre notti.

Impareremo a riconoscere le principali costellazioni e le stelle più brillanti non tralasciando qualche racconto mitologico connesso.

Tipologia: LIVE

Età consigliata: per tutti

Durata: 30 minuti

Orario: 12:15-12:45

Regata Spaziale:

Tre simpatici equipaggi di esploratori del cosmo partecipano ad una Regata Spaziale. Salpati dalla Terra, affronteranno diverse prove per oltrepassare i confini del Sistema Solare: ci porteranno nelle vicinanze di pianeti, asteroidi fino a raggiungere stelle lontane. L’ultima prova consisterà nel passare incolumi nelle vicinanze di un buco nero. Ce la faranno?

Lingue: Italiano

Spettacolo di animazione

Età consigliata: bambini 6-11 anni e famiglie

Durata: 30′ circa

Premio Planit 2023

Orario: 14:00-14:30

Dalla Terra all’Universo:



Il desiderio di comprendere l’Universo anima l’uomo da tempo immemorabile. I miti degli antichi e le moderne teorie scientifiche sono diverse espressioni del tentativo di capire il mondo che ci circonda e il posto che in esso occupiamo. Dalle teorie degli antichi astronomi Greci ai moderni telescopi spaziali, in questo show ripercorreremo le tappe segnate dall’uomo nella comprensione dell’universo.

Prodotto da: Theofanis Matsopoulos & European Southern Observatory (ESO)

Orario: 15:30-16:00

Science Show:

Vieni con tutta la famiglia a scoprire l’acqua, fonte di vita e crescita, culla dell’esistenza per tutti gli animali e protagonista di tantissimi esperimenti sorprendenti! Partecipa a un science show ricco di attività divertenti e coinvolgenti: semplici esperimenti scientifici ti sveleranno le incredibili proprietà dell’acqua… e il bello è che potrai riprodurli anche a casa, insieme a familiari e amici!

Orario: 11:30-12:00