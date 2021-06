Città della Scienza: un fine settimana alla scoperta dei mondi in miniatura

Città della Scienza aperta al pubblico anche il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 16.30: il 12-13 giugno si va alla scoperta dei mondi in miniatura.

L’estate è ormai imminente e Città della Scienza è aperta al pubblico per giocare con la scienza e godere dei vasti spazi all’aperto del polo scientifico di Bagnoli, aperto anche il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 16.30.

Mondi in miniatura sarà l’attività principale di sabato 12 e domenica 13 giugno. Grazie a sofisticati microscopi ottici sarà possibile osservare, ingigantiti, i piccoli ecosistemi presenti nell’acqua e nel suolo.

Si andrà alla scoperta delle forme affascinanti e a volte mostruose, dei piccoli abitanti che vivono nelle aree umide de nostro giardino, le loro interazioni simbiotiche e predatorie. Un universo in miniatura come non si è mai visto prima!

Città della Scienza: costo del biglietto e modalità di prenotazione

L’ingresso al Museo è su fascia oraria. Il costo del biglietto unico ridotto è di 5 euro. L’ingresso sarà gratuito per il personale sanitario con un accompagnatore e per i cittadini di Bagnoli (sempre e solo su prenotazione).

Considerato il numero limitato di biglietti giornalieri disponibili, in considerazione delle misure anti covid adottate, Città della Scienza suggerisce di acquistare i biglietti online.

Per effettuare la prenotazione che è obbligatoria se non si acquista il biglietto online (ed è obbligatoria anche per chi ha diritto a riduzioni o entrata gratuita), occorre inviare una mail a contact@cittadellascienza.it indicando nome, cognome, numero delle persone, numero di cellulare, giorno della visita e fascia oraria.