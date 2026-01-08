Città della Scienza, un weekend alla scoperta delle meraviglie del quotidiano con “Giochi e Scienza”

Un nuovo weekend a Città della Scienza per grandi e piccini pronti a partecipare a “Giochi e Scienza”.

Come funziona il mondo che ci circonda e quali sono le leggi fisiche che regolano ogni nostro piccolo gesto quotidiano? Spesso la complessità della realtà ci sfugge, ma la verità è che la fisica spiega con incredibile precisione ogni fenomeno, dall’energia che muove le cose alla forza dell’elettromagnetismo, fino al comportamento invisibile dei gas.

Proprio per rispondere a queste curiosità con un sorriso, il fine settimana del 10 e 11 gennaio 2026, Città della Scienza invita grandi e piccini a partecipare a “Giochi e Scienza“, un viaggio emozionante tra equilibrio, movimento e tanta fisica spettacolare. Un’occasione preziosa per lasciarsi sorprendere dalla scienza in modo semplice, vivendo un’esperienza dove il divertimento diventa il miglior canale di apprendimento.

Il percorso inizia dedicando una carezza alla memoria e alla semplicità con il laboratorio “Giochi del Passato“, pensato appositamente per i bambini dai 3 ai 6 anni dove i più piccoli possono riscoprire la bellezza dei giochi di una volta, fatti di materiali poveri e tanta fantasia, ideali per socializzare con nuovi amici sia al chiuso che all’aria aperta. Per i bambini della fascia 7-10 anni, invece, la conoscenza passa attraverso l’esperienza diretta con le “Lenti magiche“, un laboratorio dove la teoria dei colori smette di essere un concetto astratto per diventare qualcosa di tangibile.

Utilizzando materiali semplici come cartoncino e cellophane colorato, i giovani scienziati potranno costruire i propri strumenti per guardare il mondo sotto una luce completamente nuova. I ragazzi tra gli 11 e i 13 anni sono chiamati a unire invece l’astronomia alla tecnologia nel laboratorio “Circuiti di Stelle“. Qui la creatività incontra l’elettronica per dare vita a veri e propri paper circuit, dove le costellazioni si illuminano letteralmente tra le mani dei partecipanti, trasformando una mappa celeste in uno spettacolo luminoso.

Ma il momento che saprà coinvolgere davvero tutti, senza limiti d’età, è il Science Show “I Classici“. Si tratta di una carrellata travolgente di esperimenti che sfidano la gravità e la logica: dal misterioso paradosso meccanico al palloncino che si gonfia grazie alla CO₂, fino alle fiamme delle candele che giocano sotto un vaso e al peso sorprendente dell’acqua.

I visitatori potranno immergersi, inoltre, nelle consuete e affascinanti visite guidate al museo interattivo del corpo umano, Corporea, e lasciarsi rapire dagli spettacoli mozzafiato del Planetario. Restano molto gettonate la mostra Insetti & Co. e ancora (chiude proprio domenica 11 gennaio) la mostra “Arachnida”, il percorso espositivo che sfida i pregiudizi su ragni, scorpioni e tarantole, trasformando la paura in conoscenza attraverso la scoperta delle incredibili capacità adattive di questi predatori a otto zampe.