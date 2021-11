Città della Scienza, programma del weekend: avventure tra le pagine con l’illustratore Sergio Olivotti

Città della Scienza: ecco il folto programma di appuntamenti per il fine settimana di sabato 13 e domenica 14 novembre.

Come sempre, anche il weekend di sabato 13 e domenica 14 novembre sarà caratterizzato da tanti eventi a Città della Scienza, naturalmente all’insegna di giochi e sapere per i bambini, marchio di fabbrica del luogo di Bagnoli.

Avventure tra le pagine – Letture animate

In occasione dell’evento diffuso nei musei e spazi culturali italiani “Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo”, iniziativa promossa dall’associazione Kid Pass Culture e dal portale Kid Pass, sabato 13 novembre (alle ore 10) sarà possibile assistere alla performance del bravissimo illustratore Sergio Olivotti. Uno show della durata di circa 30 minuti in cui l’artista impersonerà in modo divertente e teatrale Sergej Olinsky, l’astronauta russo comandante in capo della settima missione interplanetaria su Marte che racconta i suoi viaggi. Lo show, che si terrà nel Planetario, è incluso nel prezzo del biglietto di ingresso, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Inoltre i comunicatori scientifici de Le Nuvole Scienza animeranno vari incontri di lettura animata in diversi momenti della giornata.

Che mistero… le piante!

Il regno vegetale è complesso, affascinante e, soprattutto, capace di trovare soluzioni ai più disparati problemi. È per questo e per tanti altri motivi che nelle piante è racchiuso il segreto della sopravvivenza degli uomini e del nostro pianeta. Sabato 13 e domenica 14 novembre i visitatori del museo interattivo di Città della Scienza potranno scoprire alcuni dei segreti del mondo vegetale partecipando alle attività realizzate in collaborazione con Le Nuvole Scienza su questo interessante ed affascinante mondo che ci circonda: il science show “Piante: organismi misteriosi” e il laboratorio interattivo “La geometria delle piante”.

PIANTE: ORGANISMI MISTERIOSI! – Science Game

I vegetali, silenziosi e immobili, sembra che abbiano come unico scopo di rendere l’ambiente piacevole e grazioso, ma sarà davvero così? Molto spesso le apparenze ingannano. Un viaggio, attraverso esperimenti ed osservazioni, nel misterioso mondo delle piante per scoprirne tutte le peculiarità. Target: dai 7 anni.

LA GEOMETRIA DELLE PIANTE – Interactive Lab

Le piante sono organismi realmente sorprendenti, tra i loro organi più sofisticati vi sono le foglie, generalmente addette all’assorbimento della luce per produzione di nutrienti attraverso la fotosintesi clorofilliana, ma come faranno a disporsi sul fusto senza farsi ombra l’una con l’altra? Si scoprirà, con curiosità e un po’ di pratica, come molti processi naturali avvengono secondo modelli matematici e geometrici. Target: dai 7 anni.

Città della Scienza: giorni, orari d’apertura e costi

Giorni e orari di apertura da martedì a domenica orari di apertura al pubblico: 9.00 – 17.00

Il costo dei biglietti fino al 30 novembre: Biglietto unico (adulti e ragazzi) Museo 5 €, Planetario 5 €, Biglietto unico integrato (Museo 5€ + Planetario 3€) 8 €.

Visita guidata su meeting point e laboratori – fino ad esaurimento posti – inclusi nel biglietto di ingresso al museo. Offerta museale: Corporea + Planetario + Attività laboratoriali durante i weekend e i festivi

Modalità di accesso e visita

Per accedere al museo è obbligatorio per tutti i visitatori al di sopra dei 12 anni esibire il Green Pass e, su eventuale richiesta, il documento d’identità in corso di validità. Sono esonerati solo i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Resta fermo l’obbligo dell’uso della mascherina a partire dai 6 anni di età. I visitatori potranno permanere all’interno delle aree espositive per il tempo che vorranno e interagire direttamente, anche senza guida, con gli exhibit.