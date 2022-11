Città della Scienza: la proprietà delle piante nella giornata mondiale degli alberi

A Città della Scienza, tra letture animate, dimostrazioni e laboratori interattivi, per scoprire gli straordinari poteri degli alberi e le proprietà delle piante

Sabato 19 e domenica 20 novembre a Città della Scienza per scoprire gli straordinari poteri degli alberi e le proprietà delle piante nella giornata mondiale degli alberi tra letture animate, dimostrazioni e laboratori interattivi (Eventi a Napoli nel weekend dal 18 al 20 novembre).

Il regno vegetale è complesso, affascinante e, soprattutto, capace di trovare soluzioni ai più disparati problemi. È per questo e per tanti altri motivi che le piante permettono e garantiscono la sopravvivenza degli uomini e del nostro pianeta. Attraverso letture animate, dimostrazioni e interactive lab in programma nel weekend al Science Centre, scopriremo alcuni dei segreti dell’affascinante mondo vegetale che ci circonda!

Programma a Città della Scienza

LA NATURA IN UN QUADRO! LETTURA ANIMATA CON LABORATORIO

Lasciati ispirare dalla Natura e scopri come rami, foglie, frutti e fiori possono diventare i protagonisti di un’opera d’arte. I comunicatori de Le Nuvole Scienza ti accompagneranno alla scoperta del fantastico mondo dei vegetali trasformandoti in un artista contemporaneo.

Ore 11.00 e 14.00

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 15 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

ALBERI MONUMENTALI

Gli alberi non hanno l’uso della parola ma se li osserviamo bene sono in grado di comunicarci importantissime informazioni. Attraverso un’attenta e guidata osservazione delle forme, delle dimensioni, delle texture e dei colori possiamo riconoscere e classificare botanicamente gli alberi. Costruiremo una speciale carta d’identità per conoscere meglio loro e noi stessi.

In collaborazione con Villa Carlotta, Museo e Giardino botanico

INTERACTIVE LAB

Ore: 10.30, 15.30

Insetti Lab

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso infopoint di Corporea

CHI LA SPARA PIU’ DISTANTE – TINKERING BIOMIMETICO

Sapete che alcune piante sparano la loro progenie con una tale forza da superare i 70 km orari? Proprio così: alcune specie vegetali lanciano i propri semi addirittura oltre i 60 metri di distanza, neanche fossero cannoni! Altre invece li lasciano volare via come piccoli paracadute affidandosi alle correnti d’aria. Queste ed altre meraviglie della natura costituiranno l’input per il percorso di tinkering biomimetico condotto da le Nuvole Scienza durante il quale i giovani partecipanti metteranno alla prova le loro capacità di adoperarsi e di autocorreggersi costruendo strumenti che mimino i sofisticati meccanismi messi a punto dalle piante per diffondere la propria specie. Interactive Lab

Ore: 11.30, 14.30

IV Piano Corporea

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea