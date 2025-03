A Città della Scienza arriva Il Festival dei Cinque Colori, in un weekend dove il cibo incontra il colore, la salute e la sostenibilità.

Il 29 e 30 marzo a Città della Scienza ti aspetta un weekend straordinario dove il cibo incontra il colore, la salute e la sostenibilità. Il Festival dei Cinque Colori è un evento pensato per grandi e bambini, che invita a scoprire i segreti dei pigmenti naturali degli alimenti e a imparare come una dieta sana può essere anche divertente, gustosa e rispettosa dell’ambiente.

Un ricco programma di laboratori interattivi, giochi educativi e attività coinvolgenti per esplorare i colori dei cibi e il loro impatto sulla salute e sull’ambiente. Un’occasione unica per capire come ogni colore del cibo nasconda importanti valori nutrizionali e come scegliere con consapevolezza ciò che mangiamo.

Partecipa a un weekend dedicato a scelte consapevoli, cibi colorati e un futuro più sostenibile. Il fine settimana è organizzato in collaborazione con la Fondazione Pancrazio.

Weekend a Città della Scienza, programma:

L’orto dei colori con “I Super Five”

Interactive LAB

Cosa hanno in comune una mela ed uno spicchio di aglio? Ed un mandarino con una carota? Il colore! I colori di frutta e ortaggi ci forniscono importanti informazioni sulle qualità nutrizionali. Sapevi che un kiwi contiene più vitamina C del succo di un’arancia? Scegli il tuo frutto o ortaggio preferito dalla nostra ricca cesta, scopri le loro proprietà e scatena la tua fantasia realizzando buffe facce da …Orto!

Quando: 29 e 30 marzo 2025

Ore: 10:30, 14:00

Per chi: dai 3 ai 6 anni

Disponibilità: Per max 20 bambini

Durata: 30 minuti

Dove: IV Piano Corporea (Sala Grande)

Prenotazioni: presso infopoint di Corporea

In collaborazione con Giotto, colore ufficiale delle attività educational di Città della Scienza

Salta in bocca con “I Super Five”

Interactive LAB

Un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per uno stile di vita salutare. Un prezioso aiuto per ottenerla è rappresentato dalla “Piramide Alimentare”: uno schema la cui naturale proporzione, grande alla base e piccola verso il vertice, ci suggerisce visivamente le regole di una dieta adatta a mantenersi in forma assumendo tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno. Costruisci la piramide alimentare 3D insieme a noi e scopri i segreti per una buona lettura!

Quando: 29 e 30 marzo 2025

Ore: 11:00, 14:30

Per chi: dai 7 ai 10 anni

Disponibilità: per max 20 bambini

Durata: 30 minuti

Dove: IV Piano Corporea (Sala Grande)

Prenotazioni presso infopoint di Corporea

Estrazione e osservazione dei pigmenti fotosintetici con “I Super Five”

Interactive LAB

Estrazione ed osservazione di pigmenti fotosintetici sfruttando la tecnica della cromatografia su carta, si scoprirà la varietà di pigmenti che hanno un ruolo nella fotosintesi e conferiscono alle verdure e alla frutta i loro colori.

Quando: 29 e 30 marzo 2025

Ore: 11:30, 15:30

Per chi: dai 10 ai 13 anni

Disponibilità: per max 20 bambini

Durata: 30 minuti

Dove: IV Piano Corporea (Sala Grande)

Prenotazioni presso infopoint di Corporea

NutriAMOci con “I Super Five”

Science Show

Alimentarsi o nutrirsi: qual è il significato di questi termini? Vogliono dire la stessa cosa? Non esattamente! I nutrienti sono i principali componenti degli alimenti. Gli alimenti, a parte lo zucchero da tavola ed il sale da cucina, contengono più di un nutriente, e per questo sono definiti “matrici complesse”. Andiamo alla scoperta dei principi nutritivi nascosti nella frutta e nella verdura!

Quando: 29 e 30 marzo 2025

Ore: 12:30

Per chi: per tutti

Disponibilità: 50 persone

Durata: 30 minuti

Dove: Lab 1 Corporea

Prenotazioni presso infopoint di Corporea

In collaborazione con Le Nuvole Scienza