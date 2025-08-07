Città della Scienza, un’estate di scoperte e divertimento: il programma

La scienza non va in vacanza: un’estate di scoperte e divertimento a Città della Scienza. Le attività in programma fino a settembre.

Città della Scienza di Napoli continua a vivere una stagione estiva all’insegna della scoperta, del divertimento e dell’apprendimento. Il grande polo scientifico di Bagnoli accoglie bambini, ragazzi, famiglie e turisti offrendo un ricco programma di attività, pensato per rendere la scienza protagonista dell’estate partenopea.

In un contesto in cui Napoli annovera visitatori provenienti da tutto il mondo, Città della Scienza rappresenta una tappa unica e stimolante, pronta a sorprendere con esperienze sempre nuove e coinvolgenti. Fino a metà settembre il museo scientifico interattivo resterà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 16.00. Corporea, fiore all’occhiello della struttura, consentirà di esplorare il corpo umano in modo coinvolgente, grazie agli exhibit interattivi impreziositi da didascalie in italiano, inglese e cinese, per rispondere alle esigenze di un pubblico internazionale.

La Mostra Insetti & Co. offrirà un viaggio entusiasmante nel microcosmo degli insetti, svelandone i segreti e le meraviglie, mentre il Planetario inviterà tutti a immergersi in spettacolari viaggi tra le stelle e i misteri dell’universo. Non mancheranno spettacoli immersivi, pensati per tutti gli appassionati di astronomia m e non solo: l’8 agosto si rinnova “Appuntamento in Via Lattea” con una serata speciale dedicata agli esopianeti, alla fantascienza e alla mitologia moderna, per scoprire i confini tra fantasia e realtà attraverso immagini suggestive e le più recenti scoperte scientifiche.

I fine settimana fino a fine settembre si animeranno con appassionanti science show a tema, come “Scegli il tuo clima”, che attraverso esperimenti dal vivo renderà evidenti i fenomeni legati ai cambiamenti climatici e farà riflettere sull’impatto delle azioni umane, e “Giochi di acqua”, che permetterà di esplorare con curiosità le straordinarie proprietà dell’acqua, elemento vitale per la vita sul nostro pianeta e oltre.

Le attività sono tutte “formato famiglia” per divertire ed educare, stimolando la partecipazione attiva di tutte le generazioni. Dal 11 al 18 agosto il museo osserverà una breve pausa estiva, ma per tutto il resto della stagione le porte della scienza resteranno spalancate per accogliere turisti e cittadini napoletani che vorranno vivere un’estate diversa, sorprendente e creativa.

Città della Scienza è pronta a invogliare grandi e piccoli, italiani e cittadini del mondo a scoprire che la scienza è capace di regalare meraviglia, divertimento e conoscenza. Perché la vera vacanza è quella in cui si scopre qualcosa in più sul mondo che ci circonda.