Città della Scienza, ecco il Darwin weekend: laboratori, giochi e visite guidate

Darwin weekend a Città della Scienza: sabato 12 e domenica 13 febbraio laboratori, giochi e visite guidate per saperne di più su Charles Darwin.

Darwin Day a Città della Scienza: torna l’annuale appuntamento per tutti gli appassionati di scienza. Anche quest’anno sono tante le attività in programma nel museo interattivo di Città della Scienza, per ricordare Charles Darwin nel giorno della sua nascita.

Questo weekend, sabato 12 e domenica 13 febbraio, si andrà alla scoperta del celebre naturalista inglese, famoso per la sua teoria dell’evoluzione.

Un’occasione speciale per conoscere i dettagli della sua vita, delle sue teorie e della sua immensa produzione scientifica attraverso laboratori interattivi, science game, letture animate e attività divertenti realizzate in collaborazione con Le Nuvole Scienza.

Città della Scienza è aperta da martedì a domenica con i seguenti orari di apertura al pubblico: 9.00 – 17.00. Ecco il costo dei biglietti:

Intero 10 euro;

Ridotto 7 euro;

Biglietto combinato Museo+Planetario: Intero 13 euro; ridotto 10 euro.

Per accedere al Museo interattivo e al Planetario di Città della Scienza è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Super Green Pass, unitamente a un valido documento di identità. Per accedere al Planetario i visitatori dovranno indossare la mascherina FFP2. Tali norme non si applicano ai minori di 12 anni, ma si consiglia comunque l’uso della mascherina FFP2.