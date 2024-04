A Città della Scienza dal 25 al 28 aprile tra laboratori scientifici, visite guidate e spettacoli al planetario: il programma

Luce e Magia (GIOVEDì 25, VENERDì 26 APRILE)

Come si comporta la luce quando attraversa la materia? Bastano pochi e semplici materiali per riprodurre fantastici esperimenti sulla luce! Per una scienza ad effetto “WOW”!

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 11.00, 14.00