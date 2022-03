Città della Scienza, arriva la primavera: weekend tra laboratori ed esperimenti

Città della Scienza: sabato 19 e domenica 20 marzo previsti laboratori e divertentissimi esperimenti scientifici dedicati alla primavera.

La primavera è alle porte anche a Città della Scienza. Le attività in programma il prossimo week end sabato 19 e domenica 20 marzo sono dedicate proprio all’arrivo della bella stagione ed alla Giornata Mondiale dell’Acqua, che ricorre martedì 22 marzo.

Come sempre, sarà possibile unire cultura e natura, relax e divertimento attraverso i tanti laboratori, attività scientifiche, science show e scoprire i tanti segreti dell’acqua, imparare a costruire un proiettore di immagini in 3D e creare bellissimi fiori colorati a partire dai filtri del caffè.

Sabato 19 marzo in occasione della Settimana del Cervello, la Professoressa Marina Melone, Clinica Neurologica II – Centro Malattie Rare & Centro Interuniversitario di Ricerca in Neuroscienze (CIRN), Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Coordinamento Napoletano Donne della Scienza, presenta l’attività “Il cervello che “dorme” non è solo una fabbrica di sogni” in cui ci illustrerà le più recenti teorie sulle funzioni cruciali del sonno, una delle fasi più importanti delle nostra vita.

Come sempre si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co e ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario. Anche questo week end sarà possibile partecipare alle attività scientifiche realizzate con CeRVEnE Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche che si focalizzeranno sui prodotti alimentari locali e sulla sostenibilità ambientale.

Città della Scienza è aperta da martedì a domenica con i seguenti orari di apertura al pubblico: 9.00 – 17.00. Ecco il costo dei biglietti:

Intero 10 euro;

Ridotto 7 euro;

Biglietto combinato Museo+Planetario: Intero 13 euro; ridotto 10 euro.

Per accedere al Museo interattivo e al Planetario di Città della Scienza è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Super Green Pass, unitamente a un valido documento di identità. Per accedere al Planetario i visitatori dovranno indossare la mascherina FFP2. Tali norme non si applicano ai minori di 12 anni, ma si consiglia comunque l’uso della mascherina FFP2.