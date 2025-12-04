Città della Scienza, dal 6 dicembre al 6 gennaio “La scienza illumina il tuo cammino”

La scienza illumina il Natale a Napoli. Dal 6 dicembre al 6 gennaio Città della Scienza si trasforma in un luogo magico di scoperta tra arte, stelle e tradizione.

In programma un mese di eventi speciali: dal tributo a Luca Giordano ai laboratori spaziali con ESA e ASI, dalla Tombola Scientifica alla Grande Festa della Befana. Un’esperienza immersiva per famiglie, adolescenti e appassionati. Questo Natale, la magia delle feste incontra la meraviglia della scoperta. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Città della Scienza presenta “La Scienza Illumina il tuo Natale“, un ricco calendario di iniziative che intreccia la tradizione natalizia con l’innovazione scientifica, l’arte e la sostenibilità.

Il polo museale di Bagnoli indossa l’abito delle feste per accogliere visitatori di tutte le età, confermandosi punto di riferimento culturale e luogo di aggregazione intelligente per la città di Napoli. Tra il museo scientifico interattivo Corporea, la mostra Insetti & Co., la nuova esposizione Arachnida e l’affascinante Planetario, il pubblico sarà guidato in un viaggio dove la fisica spiega l’incanto delle luci, la chimica colora le decorazioni e l’astronomia svela i segreti della Stella di Natale.

UN DICEMBRE TRA ELFI, SPAZIO E ARTE BAROCCA

Il programma si apre nel weekend dell’Immacolata (6, 7 e 8 dicembre) con “Natale in costruzione“, tre giorni dedicati alla sostenibilità e alla creatività. In collaborazione con Giotto – partner ufficiale delle attività educational di Città della Scienza – le famiglie potranno partecipare a laboratori interattivi come “Alberelli di Sughero” e “Come gli elfi creiamo i nostri biglietti“, trasformando materiali di riciclo in opere d’arte.

Non mancheranno i science show, con “Fisica sotto l’albero“, per dimostrare che anche le

leggi della natura possono essere spettacolari. Insetti & Co. backstage: Casa Insetti apre le sue porte per far conoscere il dietro le quinte della mostra Insetti & Co. Come si fa la manutenzione agli animali in mostra, come si alimentano, dove si conservano le uova che insetti foglia, stecco e corteccia depongono e come crescono le piccole mantidi, oltre a

svelare tanti altri piccoli segreti.

Il 13 e 14 dicembre lo sguardo si alza verso il cielo con “Un Weekend Spaziale“, in attesa della Giornata Nazionale dello Spazio. Due giornate ricche di esperimenti scientifici, laboratori interattivi, giochi e science show per scoprire i segreti dello spazio e dell’astronomia Le attività rientrano nel programma educativo ESERO Italia, sostenuto dall’ASI e dall’ESA.

I più piccoli (3-6 anni) viaggeranno con “Ascolteremo la storia di una stella“, mentre ragazzi e adulti potranno sfidarsi a “Cosmo Hunters“, il gioco di carte scientifico per esplorare l’universo nelle diverse bande dello spettro elettromagnetico. Sarà

un’occasione unica per comprendere come la tecnologia spaziale influenzi la nostra quotidianità e il nostro immaginario. Inoltre, per la sola giornata di domenica 14 dicembre dalle ore 11 alle ore 13.30 nel piazzale dinanzi al Planetario sarà possibile osservare il sole con i telescopi per una attività a cura dell’Unione Astrofili Napoletani.

Grande attesa per il fine settimana del 20 e 21 dicembre, dedicato al connubio tra arte e scienza con il focus “Luca Giordano e la Luce“. Finanziato dalla Regione Campania, questo segmento del programma esplora il chiaroscuro barocco attraverso la lente della fisica ottica. Con lo show “L’ombra del Sole” e laboratori come “Il Disco di Giordano“, i visitatori scopriranno i segreti della percezione visiva e della scomposizione della luce, ammirando il grande maestro napoletano sotto una nuova, scientifica, luce.

Sabato 20 dicembre l’evento clou con l’attesissima NOTTE AL MUSEO: un’apertura straordinaria (dalle 20:00 alle 8:00 del mattino successivo) dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni, per un’avventura notturna indimenticabile tra gli spazi museali e il magico Planetario.

LE FESTIVITÀ: SCIENZA E CURIOSITA’ DI NATALE ANCHE CON LA TOMBOLA SCIENTIFICA

Durante la settimana di Natale, Città della Scienza reinterpreta la tradizione partenopea in chiave scientifica: il 23, 24 e 26 dicembre tante attività per grandi e piccini tese ad esplorare in modo divertente e sorprendente la scienza che si nasconde dietro la magia delle feste! “La Scienza del Natale tra fisica e Magia” e ancora “Elfi di Neve” e “Sapori di festa nel mondo”. Non mancherà Insetti & Co. backstage. Il consueto appuntamento con la tombola diventa “Tombola Scientifica“: il più classico dei giochi di società natalizi dove i numeri della smorfia lasciano il posto a curiosità ed esperimenti dal vivo.

Il 27-28 dicembre ci saranno ancora approfondimenti dedicati al cosmo con il laboratorio “Orion verso la luna“, un’attività supportata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) attraverso il programma ESERO, per comprendere i materiali e la fisica dietro le moderne navicelle spaziali, pensata specificamente per coinvolgere la fascia d’età 7-13 anni e gli adolescenti curiosi.

CAPODANNO ED EPIFANIA: L’INIZIO DI UN NUOVO ANNO DI SCOPERTE

Il 2025 si chiude il 31 dicembre con una mattinata di “Fisica sotto l’albero“, per salutare l’anno vecchio con lo stupore della scienza. Il nuovo anno si apre il 2 e 3 gennaio 2026 con “Aspettando la Befana“: laboratori golosi come “Caramelle a dita!” e attività di riuso creativo per realizzare calze e pupazzi di neve, unendo manualità e sensibilizzazione ambientale.

Il gran finale è previsto per Domenica 4 gennaio 2026 con la GRANDE FESTA ASPETTANDO LA BEFANA. Dalle 10 alle 16, pubblico di grandi e piccoli sarà accolto da: Befana, artisti di strada, trampolieri e tanti show scientifici su chimica e colori. Sarà una giornata di celebrazione collettiva, per un ultimo momento di gioia e apprendimento prima del rientro a scuola.

Il programma de “La Scienza Illumina il tuo Natale“, rappresenta l’essenza di Città della Scienza: un luogo dove la cultura non ha confini per un calendario rivolto a tutti: al bambino che guarda le stelle con stupore, all’adolescente che sogna di diventare astronauta, e all’adulto che vuole riscoprire l’arte e la tradizione con occhi nuovi. La scienza è il filo conduttore che illumina il Natale ma soprattutto il futuro delle nuove generazioni.