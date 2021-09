Citofona Di Flora Mazza: il nuovo salotto web parte con la star di Gomorra 5 Salvatore Esposito

Citofona Di Flora Mazza: il nuovo salotto web condotto da Diego Di Flora e Maria Mazza parte con la star di Gomorra 5 Salvatore Esposito. Racconti sulla carriera e confessioni sulla vita privata di 10 professionisti tra cinema, tv, sport e sociale.

Raccontarsi senza filtri, svelando segreti, retroscena e novità, proprio come si fa a casa di amici. Nasce “Citofona Di Flora Mazza”, il nuovo salotto web scritto, condotto e prodotto dalla coppia Diego Di Flora e Maria Mazza, in onda sui loro profili Instagram. Tra siparietti da sit com e momenti di approfondimento, i due hanno ospitato in casa loro dieci professionisti che si sono raccontati tra un caffè sul divano e un piatto di pasta a tavola.

Guest della prima puntata l’attore Salvatore Esposito che ha pubblicato di recente il suo primo romanzo dal titolo “Lo Sciamano”. Il protagonista di Gomorra 5 si è raccontato tra gli esordi, il successo internazionale con l’approdo negli Usa, senza tralasciare aspetti del suo privato sentimentale e riflessioni sulla politica (qui il link www.instagram.com/tv/CTXZ_P7qdEu/). «Io e Maria siamo uniti da un’amicizia sincera, speciale, ma soprattutto vera – commenta Di Flora – ci siamo scelti dal primo momento e negli anni siamo cresciuti insieme. Ci frequentiamo spesso ed ogni volta che stiamo assieme raccontiamo ai nostri followers i momenti di svago, di lavoro e di viaggio. Durante l’ultimo Lockdown ho scritto il format e quando l’ho fatto leggere a Maria, non ci abbiamo pensato un attimo e abbiamo deciso di produrlo. Noi siamo così: Istintivi, passionali e amiamo metterci in gioco. Ma soprattutto amiamo prenderci in giro, cosa che abbiamo fatto continuamente durante le registrazioni».

«L’idea di citofona di flora Mazza viene da Diego mio migliore amico ma soprattutto attento professionista dietro le quinte – racconta Maria Mazza – da anni ci lega un’amicizia sincera e profonda che amiamo condividere con i nostri followers ecco perché l’idea di un format per Instagram. Ognuno di noi posta quotidianamente le cosiddette stories su questo social ma , ogni qualvolta, postiamo una stories dove siamo insieme ci chiedono di non smettere perché trasmettiamo buonumore. Da qui nasce questa nuova avventura che ci vede coinvolti a 360 gradi sia come protagonisti che come autori e produttori della stessa. Gli ospiti che si alterneranno nelle 10 puntate sono grandi professionisti ognuno nel proprio settore ma soprattutto sono amici con cui abbiamo già condiviso nostre esperienze pubbliche e private».

Le nuove puntate di “Citofona Di Flora Mazza” verranno pubblicate ogni venerdì, con la regia di Vittorio Iumiento. Tra i prossimi ospiti i campioni olimpici Marco Maddaloni e Diego Occhiuzzi, il comico Peppe Iodice, la cantante e attrice Maria Nazionale, Luca Trapanese, primo genitore single ad aver adottato una bambina down in Italia, e ancora dal mondo della televisione Teresanna Pugliese, Paola Caruso, Imma Polese e Matteo Giordano del “Castello delle Cerimonie”, e Roberta Morise.