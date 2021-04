Circumvesuviana a Torre del Greco: dal 26 aprile riapre la stazione di via S. Antonio

Circumvesuviana: da lunedì 26 aprile tornerà fruibile all’utenza la stazione di via S. Antonio a Torre del Greco.

- Advertisement -

Buone notizie per i cittadini e i tanti studenti di Torre del Greco che utilizzano la Circumvesuviana per spostarsi. Dopo oltre un mese e mezzo di chiusura, da lunedì 26 aprile riapre la stazione di via S. Antonio.

In una post su Facebook, l’Eav fa sapere che la fermata di Via S.Antonio la fermata sarà ripristinata sulla linea Napoli – Sorrento e su quella Napoli – Poggiomarino, sarà ripristinata la fermata di Via S. Antonio.

La riapertura è stata comunicata al sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, dalla Dirigenza Eav, a seguito di diverse sollecitazioni da parte del primo cittadino per la riapertura di una delle stazioni più nevralgiche dell’intera città, in considerazione del popoloso quartiere di riferimento.

La riconsegna della stazione di S. Antonio all’utenza della comunità torrese, giunge al termine di lavori di riqualificazione e recupero della struttura, così come concordato con l’amministrazione comunale nel corso della riunione, convocata dal sindaco, lo scorso 9 marzo.