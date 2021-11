Cinema, ecco le migliori uscite di novembre 2021: Eternals

Cinema. Ecco tutte le migliori uscite nelle sale italiane dei film per il mese di Novembre 2021.

Ci aspetta un gran bel mese per quanto riguarda le uscite di film al cinema. Dopo aver a lungo boccheggiato a causa del covid, il settore ritorna a respirare con il ritorno del pubblico nelle sale. Ecco i migliori film del mese di novembre 2021.

Eternals – 3 novembre

Dopo gli eventi accaduti in Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata obbliga gli Eterni a uscire dall’ombra e riunire le forze contro il più antico dei nemici dell’umanità, i Devianti.

Zlatan – 11 novembre

Un vero fuoriclasse che a 39 anni continua a giocare, mostrando che per lui e per il suo talento non c’è età. Zlatan, figlio di immigrati jugoslavi, ha vissuto in un sobborgo di Malmö, in Svezia, e ha avuto un’infanzia difficile, segnata dal divorzio dei genitori e dalla povertà.

The French Dispatch – 11 novembre

Alla morte del direttore di una redazione, il personale pubblica un memoriale che riporta le migliori storie realizzate dal giornale nel corso degli anni: un artista condannato all’ergastolo, rivolte studentesche e un rapimento risolto da un cuoco.

Ghostbusters: Legacy – 18 novembre

Dopo essersi trasferiti in una piccola città, una madre e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.

Encanto – 24 novembre

Racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto.

America Latina – 25 novembre

Massimo Sisti è un dentista molto professionale sia con i pazienti che con le sue collaboratrici. Ha una bella famiglia (moglie e due figlie che sono al centro della sua vita), una villa molto ampia e immersa nel silenzio. In definitiva è un uomo socialmente arrivato grazie al proprio senso del lavoro e della serietà.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City – 25 novembre

In Resident Evil: Welcome to Raccoon City, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie.

