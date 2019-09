Venezia 76, Leoncino d’Oro a “Il Sindaco del Rione Sanità”

Venezia 76: il film di Mario Martone ottiene il prestigioso riconoscimento istituito da Agiscuola nel 1989, e giunto ormai alla sua 31esima edizione.

E’ ‘Il Sindaco del Rione Sanita” di Mario Martone in film vincitore del ‘Leoncino d’Oro’, istituito da Agiscuola nel 1989, giunto alla 31esima edizione e divenuto nel tempo uno dei premi collaterali piu’ significativi della Mostra di Venezia. La cerimonia di premiazione, presenziata da Luciana Della Fornace, presidente Agiscuola, si svolge nella Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior, alla presenza di Vincenzo Spadafora, neo ministro alle Politiche giovanili e allo Sport, e Francesco Samengo, presidente Unicef Italia.

La motivazione

Quest’anno il premio ‘Leoncino d’Oro’ viene assegnato al film di Martone con la seguente motivazione: “Un’opera di stampo teatrale, valorizzata da una regia che richiama un’atmosfera da palcoscenico e al contempo che riesce a innovare un genere in ascesa in modo non convenzionale. Per aver saputo rappresentare, con eleganza e brutalita’, una realta’ in cui la violenza e’ una prerogativa dell’ignoranza. Per aver portato in scena la figura di un protagonista la cui morale sfugge a qualsiasi stereotipo del genere”. A ritirare il premio il regista Mario Martone e l’attore Francesco Di Leva.