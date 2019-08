The Irishman: il nuovo film di Scorsese debutterà al cinema e su Netflix

The Irishman è tratto dal romanzo di Charles Brandt, I heard You Paint Houses. Nel cast stellare Al Pacino e Robert De Niro.

di Piero Lombardi – Così come già visto con Roma, il film di Alfonso Cuarón, vincitore di tre premi Oscar, anche The Irishman, la nuova pellicola del regista pluripremiato Martin Scorsese, debutterà al cinema e subito dopo sulla piattaforma streaming Netflix.

Sono infatti già state annunciate le date di uscita: uscirà l’8 Novembre sul grande schermo e successivamente il 27 dello stesso mese sarà disponibile online.

Un cast stellare con il ritorno di Al Pacino e Robert De Niro, ma anche Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin e Joe Pesci.

The Irishman segue la trama del romanzo di Charles Brandt, I heard You Paint Houses, e racconta la scomparsa del sindacalista Jimmy Hoffa, interpretato da Al Pacino, portandoci nel mondo della mafia e della malavita americana.

Il film segue un arco temporale di dieci anni, infatti per la pellicola è stata utilizzata la tecnologia di ringiovanimento per raccontare le vicende dei vari personaggi.

Sappiamo che sarà presentato in anteprima il 27 Settembre al New York Film Festival e sicuramente sarà una delle maggiori speranze di Netflix per gli Oscar 2020, anche se pare che i grandi produttori di Hollywood remino contro i lavori della piattaforma streaming, è infatti in corso un braccio di ferro proprio a causa del lancio quasi in contemporanea.