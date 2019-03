Netflix: il colosso americano della distribuzione via internet di film e serie tv verrà “sfidato” da Apple (pronta a lanciare un nuovo servizio di streaming video).

Si profila una grande sfida streaming tra Apple e Netflix. Come riportato da “La Stampa”, da tempo circolano indiscrezioni sul nuovo servizio streaming video che il colosso dell’informatica è pronto a lanciare.

Ora arriva la conferma: da Cupertino è arrivato infatti l’invito per un evento che si terrà lunedì 25 marzo. Non c’è dubbio che si tratti di video: c’è infatti il conto alla rovescia che accompagna l’inizio delle trasmissioni, e il titolo è It’s show time. Secondo le ultime anticipazioni, il servizio includerà i contenuti originali prodotti dal colosso dell’informatica e allo stesso tempo, darà la possibilità di iscriversi anche agli abbonamenti di reti televisive come HBO e Showtime.

La sottoscrizione potrebbe essere limitata ai possessori di dispositivi come iPhone, iPad e Apple Tv: questi ultimi poi, potrebbero accedere in maniera gratuita ai contenuti originali Apple. Tuttavia, non è ancora chiaro se il servizio sarà disponibile in una nuova applicazione o all’interno dell’app per Apple Tv. L’abbonamento sarà lanciato inizialmente negli USA, e poi in più di 100 Paesi. Apple è dunque pronta alla “sfida” con Netflix, il colosso americano della distribuzione via internet di film, serie tv e spettacoli (senza dimenticare altri “rivali” come Hulu e Amazon, che come Netflix rendono disponibili i loro servizi su più piattaforme).

Tra i titoli più attesi, il remake della serie TV Amazing Stories e un prodotto seriale creato dal regista di La La Land, Damien Chazelle. Senza dimenticare l’accordo firmato con Oprah Winfrey per la creazioni di show televisivi.