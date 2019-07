Prossimamente al Cinema: presentazione delle uscite Medusa

Prossimamente al Cinema: presentazione delle uscite dei film italiani targati Medusa da ottobre del 2019 al Natale del 2020.

Per gli amanti del cinema italiano è il momento giusto per prendere appunti. Infatti Medusa ha appena pubblicato il listino delle uscite dei propri film da ottobre 2019 fino a Natale del 2020.

Per i film prossimamente al cinema abbiamo Vincenzo Salemme, diretto da Rolando Ravello, nel film “E’ per il tuo bene” (titolo da confermare). Inoltre vedremo l’ultima fatica di Checco Zalone, “Tolo tolo” che segna il suo debutto alla regia.

Ecco una carrellata di film in uscita dell’autunno-inverno 2019/2020.

“Tolo tolo“ dal 1° gennaio 2020

Si tratta della quinta pellicola interpretata dal comico pugliese Checco Zalone, che qui debutta anche come regista. Il film è ambientato e girato in Marocco, in Kenya e in Italia.

“Odio l’estate“ dal 30 gennaio

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano a recitare insieme diretti da Massimo Venier.

“Se mi vuoi bene” dal 17 ottobre

Tratto dal best seller del regista Fausto Brizzi, racconta di un avvocato depresso (Claudio Bisio) che decide di fare del bene ad amici e parenti ma combina solo guai. Nel cast, anche Sergio Rubini, Flavio Insinna, Lucia Ocone, Maria Amelia Monti e Gianmarco Tognazzi.

“Tuttapposto” dal 3 ottobre

Luca Zingaretti è il rettore dell’università in cui studia il figlio (Roberto Lipari), deciso a combattere il baronato con una app che valuta i prof.

“Sono solo fantasmi” dal 14 novembre

Nel film di e con Christian De Sica un ex mago in bolletta e il fratellastro (Carlo Buccirosso) scoprono, alla morte del padre, di avere un terzo fratello (Gianmarco Tognazzi) un po’ tonto…

Ficarra e Picone, dal 12 dicembre

Salvo Ficarra e Valentino Picone ci regalano un altro film scritto, diretto e interpretato da loro. Il titolo deve essere ancora definito.

“L’uomo del labirinto” dal 30 ottobre

Tratto dal thriller di Donato Carrisi, che ne cura anche regia e sceneggiatura, vede recitare assieme due mostri sacri: Dustin Hoffman e Toni Servillo, già star del suo primo film, “La ragazza nella nebbia”.