Leonardo DiCaprio (in Italia per presentare C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino) ha visitato i celebri siti archeologici coperto da un cappuccio e con bodyguard al seguito.

Anche Leonardo DiCaprio è stato attratto dalle bellezze archeologiche di Pompei ed Ercolano.

Il divo del cinema (Oscar nel 2016 per Revenant e attualmente in Italia per presentare C’era una volta a… Hollywood, l’ultimo film di Quentin Tarantino di cui è protagonista con Brad Pitt e Margot Robbie, da settembre nelle sale nazionali) si è recato ieri pomeriggio a Pompei per ammirare le rovine dell’antica città romana. Come riportato da “Repubblica”, è stata una visita blindata, poco prima della chiusura del sito, lontano da occhi indiscreti, con cappuccio in testa e con le guardie del corpo pronte ad allontanare quei pochi che lo hanno riconosciuto tra una domus e l’altra.

Di Caprio aveva fatto visita poco prima agli scavi di Ercolano per poi tornare a Pompei, dove già nel 2010 aveva fatto tappa. La Campania si conferma dunque terra molto cara a Leo, che l’anno scorso di questi tempi trascorse qualche giorno di vacanza a Capri.

Foto all’interno: “Repubblica”