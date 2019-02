Film e serie tv in Campania: da Ricciardi all’Amica geniale, tutti i progetti del 2019

Sono già iniziate le attività di preparazione di un numero significativo film e serie tv in Campania per il 2019.

Film e serie tv in Campania | Anche quest’anno la partecipazione campana al Festival di Berlino ha inaugurato una stagione che sembra confermare gli importanti risultati raggiunti nel 2018. Molto apprezzati da critica e pubblico della Berlinale “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi, unico film italiano in lizza per l’Orso d’oro, e il documentario di Agostino Ferrente, “Selfie”, in concorso nella sezione Panorama. Intanto, a Napoli e nel resto della Campania sono gia’ iniziate, con il sostegno e l’accompagnamento della Film Commission Regione Campania, le attivita’ di preparazione di un numero significativo di film e serie televisive. Cristina Comencini si appresta a battere il primo ciak del film “In buona compagnia”, prodotto da Lumiere, in cui si rinnovera’ il felice sodalizio con Giovanna Mezzogiorno, gia’ protagonista del precedente film della Comencini, il pluripremiato “La bestia nel cuore”, candidato agli Oscar come miglior film straniero nel 2006.

Nel 2019, il grande cinema d’autore sara’ rappresentato anche da Mario Martone, che dopo “Capri Revolution” e il film tv “Il sindaco del Rione Sanita’”, e’ gia’ alle prese con le ricerche documentali per “Qui rido io”, opera dedicata a Eduardo Scarpetta. Anche “I fiori blu” di Nicolangelo Gelormini, prodotto da Dazzle Communication, e “Rosa, Pietra, Stella” di Marcello Sannino, prodotto da Parallelo 41 con Bronx Film, opere prime di due autori gia’ molto apprezzati per la loro opera documentaria, verranno entrambi realizzati sul territorio a partire dalle prossime settimane. In primavera e’ prevista la realizzazione di “Fantasmi a Napoli”, prodotto da Indiana Production: una commedia dalle tinte sovrannaturali che vedra’ alla regia Christian e Brando De Sica, che tornano in chiave contemporanea sulle orme del grande Vittorio nella Napoli delle tradizioni e dei misteri.

Non mancano conferme e novita’ sul fronte della serialita’ televisiva: imminente le ripresa delle lavorazioni della seconda stagione delle “Neapolitan Novels”, “Storia di un nuovo cognome”, che vedra’ ancora impegnata la Wildside e il regista Saverio Costanzo nel piu’ grande set d’Europa alle porte di Caserta, ma anche nella citta’ di Napoli ed in maniera ancor piu’ significativa sull’isola di Ischia. Contemporaneamente, si stanno svolgendo le attivita’ di preparazione per la serie “Il commissario Ricciardi”, opera altrettanto attesa prodotta da Clemart e diretta da Alessandro D’Alatri. Per entrambe le serie, la Film Commission Regione Campania sta gia’ assicurando la propria azione di sostegno ed accompagnamento, con particolare riferimento alla complessita’ delle ambientazioni d’epoca: gli anni ’60 per “Storia di un nuovo cognome” e gli anni ’30 per “Ricciardi”.

A partire da maggio sono programmate, inoltre, le riprese della serie “Il mare fuori”, prodotta da Picomedia per Rai Due, e una serie per Rai Uno prodotta dalla BiBi Film per la regia di Pappi Corsicato. Entro la fine dell’estate e’ previsto l’inizio delle riprese di “Via dell’Abbondanza”, un’opera firmata con il consueto stile visionario da Beppe Gaudino, che vedra’ Valeria Golino e Riccardo Scarmarcio protagonisti di una storia che attraversa diverse epoche dall’eta’ d’oro dell’Impero Romano fino ai giorni nostri.