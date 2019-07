Arci Movie: A Villa Bruno a San Giorgio a Cremano il film “Ed è subito sera”

Arci Movie e Libera Campania presentano il film di Claudio Insegno “Ed è subito sera” che racconta la tragica storia di Dario Scherillo, vittima innocente di camorra.

Mercoledì 17 luglio ore 21.00 appuntamento da non perdere a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano; Arci Movie nella rassegna “Cinema intorno al Vesuvio” ha inserito diverse serate di interesse sociale, realizzate in collaborazione con importanti partner come Libera, che sarà partner della serata per la proiezione di “Ed è subito sera”, film che racconta la tragica storia di Dario Scherillo, vittima innocente di camorra.

Saranno presenti: il regista, Gianluca Di Gennaro, Paco De Rosa, Pasquale Scherillo (fratello di Dario Scherillo, vittima innocente di camorra) e Pasquale Leone (Libera Campania).

“L’ Arci Movie – dice Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie – è da sempre impegnata nella diffusione della cultura attraverso il cinema; queste serate che ci vedono lavorare con altre associazioni o enti importanti rappresentano per noi dei momenti d’incontro fondamentali. In questo caso con Libera parliamo di Dario Scherillo un giovane ucciso a Casavatore il 6 dicembre del 2004 nel pieno della prima faida di camorra che insanguinò l’area nord di Napoli. Raccontare per conoscere, per non dimenticare con il nostro pubblico che è molto sensibile a queste tematiche”.

Trama del film Ed è subito sera

Il film è tratto dall’omonimo libro di Tonino Scala, d è ambientato sullo sfondo di una piccola piazza di spaccio alle falde del Vesuvio dove si incrociano i sogni e le speranze di tre famiglie di diversa estrazione sociale, quella di Dario, onesta e laboriosa, che vuole rinnovare i saloni della scuola guida di loro proprietà, quella del Magistrato de Martino che vorrebbe estirpare il cancro della camorra e mettere fine alla faida tra i clan di don Tonino e del Talebano e quella del Muccuso, un codardo boss in ascesa. E talvolta basta un niente, una piccola modifica allo scenario ed i sogni e le speranze vengono spazzati via.

Tratto dalla storia di Dario Scherillo, il film racconta la storia del giovane ucciso a Casavatore il 6 dicembre del 2004 nel pieno della prima faida di camorra che insanguinò l’area nord di Napoli, determinando decine di vittime, tra cui tanti innocenti. Dario fu ucciso perché erroneamente scambiato per un affiliato ad un clan rivale di quello al quale appartenevano i killer.

L’obiettivo della Fondazione Pol.i.s., della FAI, del Coordinamento Campano dei Familiari delle Vittime Innocenti della Criminalità e dell’Associazione Dario Scherillo, che hanno collaborato alla realizzazione del film, è far dimenticare i nomi e le storie dei boss di camorra e ricordare i nomi e le storie delle vittime.

Il cast del film

Franco Nero, Gianluca Di Gennaro, Salvatore Cantalupo, Ciro Ceruti, Gaetano Amato, Paco De Rosa, Nando Morra, Stefania De Francesco, Gianclaudio Caretta, Sandro Ruotolo, Simona Ceruti, Alfredo Nuzzo, Fabio Toscano.

Informazioni sull’Arena

Orario d’inizio spettacoli > ore 21.15 – Infoline > 081 5967493

Ingressi > Tutte le sere 4 € e 3 € con tessera Arci (che si potrà anche acquistare al botteghino della cassa nel corso delle serate). Per ulteriori info> www.arcimovie.it – facebook arci movie napoli