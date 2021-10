Cilento: mini focolaio di Covid 19 in una scuola di Centola

Cronaca di Salerno: il mini focolaio di Covid 19 in una scuola di Centola ha costretto a uno screening su tutti gli alunni delle classi coinvolte. In tutto 28 persone positive (compresi anche cittadini di Palinuro, Foria e San Severino).

Situazione non facile a Centola, nel Cilento, per un mini focolaio di Covid 19 in una scuola dell’infanzia e primaria. Il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, ha disposto uno screening per tutti gli alunni delle classi coinvolte, ovvero isolamento e poi tamponi.

Come riporta “Salerno Today”, nello specifico sono 18 le persone positive a Centola, 6 a Palinuro, 2 a Foria e 2 a San Severino: 28 in tutto. Tale dato è aggiornato dopo l’invio da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Asl degli esiti dei tamponi effettuati mercoledì pomeriggio presso l’ambulatorio medico.

In attesa degli esiti dei restanti 58 test somministrati ieri, sono state predisposte altre due giornate di screening. La prima si è tenuta oggi, giovedì 28 ottobre, la prima oggi dalle ore 9 alle 10 (rivolta a 22 cittadini di Centola, Palinuro e Foria), la seconda per venerdì 29 ottobre (quando altre 36 persone saranno sottoposte al tampone molecolare).