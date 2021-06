Cicciano, accoltellato in strada: 57enne in pericolo di vita

E’ caccia al responsabile dell’accoltellamento di un 57enne avvenuto in strada a Cicciano: la vittima è riuscita a rifugiarsi in un bar e a chiedere aiuto.

A Cicciano (Napoli) nel tardo pomeriggio di ieri un 57enne è stato accoltellato in strada. L’uomo è ora ricoverato in ospedale e sarebbe in pericolo di vita.

Dalle ricostruzioni dei carabinieri di Nola l’uomo, incensurato, percorreva a piedi via Borgo di Corpo di Cristo in direzione del centro cittadino quando è stato avvicinato da una persona, giunta sul posto a bordo di un’auto, che gli ha sferrato 5 coltellate al fianco destro, facendo poi, di fatto, perdere le proprie tracce. Il 57enne è riuscito a chiedere aiuto ed è stato soccorso da un uomo che si trovava in un bar nei pressi del luogo dell’aggressione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cicciano e personale del 118. L’uomo è ricoverato nell’ospedale di Nola, in prognosi riservata, e versa in pericolo di vita.