Choco Italia chiude il tour a Cava de’Tirreni

Cava de’Tirreni accoglie l’ultima tappa del tour di Choco Italia tra spettacoli per grandi e piccini.

L’antica città di Cava de’Tirreni è pronta per accogliere l’ultima tappa dell’anno di Choco Italia. In programma su Corso Mazzini, da venerdì 28 a domenica 30 novembre, la fiera itinerante del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane porterà con sé artigiani ed eccellenze provenienti da 7 regioni italiane.

In un clima spensierato e familiare, dalle ore 10 a mezzanotte, sarà possibile passeggiare lungo il mercatino e vivere gli spettacoli pensati per grandi e piccini.

Promossa dalla CNA Salerno, è organizzata e realizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Cava de’Tirreni, della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

“Siamo entusiasti di confermare la nostra presenza qui a Cava con quest’evento che è sempre un record di presenze, promozione e gratificazione per tutti”, dichiara Antonio Citro, presidente CNA Salerno insieme a Simona Paolillo, segretario CNA Salerno.

“È stata una stagione fantastica di cui siamo molto orgogliosi. Tante le tappe in Molise, nel Lazio, in Umbria, in Basilicata e in Campania, dove abbiamo potuto raccontare l’Italia golosa, quella delle piccole produzioni di qualità. Torneremo presto con un nuovo calendario che ci permetterà di continuare a portare in giro in tutto il centro sud straordinari artigiani e produttori che portano alta la bandiera del Made in Italy. Ora ci godremo Cava de’Tirreni che unisce straordinariamente arte, storia e gastronomia di eccellenza”, sottolinea il presidente dell’Associazione Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Le attività ed il programma di Choco Italia a Cava de’Tirreni

La Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante è attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. Gestita dai maestri perugini del cioccolato, l’attività laboratoriale “La storia, le origini e le fasi di lavorazione del cacao” è attesa dai bambini e dai ragazzi degli Istituti scolastici locali, disponibile anche per tutti i visitatori della fiera nell’arco dell’intera giornata.

“Diventa cioccolatiere per un giorno” rappresenta un’esperienza unica attraverso le fasi della lavorazione del cacao fino alla realizzazione di una tavoletta personalizzata, mentre “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”, attività disponibile in orari differenti (venerdì ore 18 ed ore 19, sabato e domenica ore 17, 18 e 19), è l’appuntamento dolcissimo dedicato ai nonni ed alla relazione con il cioccolato e i loro nipotini.

L’associazione Italia Eventi aderisce, inoltre, a The Chocolate Way. Si tratta di una rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici del cioccolato di alta qualità.

Tra le attività dedicate ai più piccoli sabato mattina, alle ore 11, la Casetta dei Bambini di Cava de’Tirreni proporrà “Piccoli Cioccolatieri per un giorno”. Domenica, alle ore 11, i Lino’s Street Circus si esibiranno in giocoleria e divertimento per la gioia dei bambini e delle loro famiglie.

Nemmeno in questa tappa mancherà la musica: sabato, alle ore 20, la musica e i canti popolari de I menestrelli del Borgo e domenica, alle ore 19, la musica popolare tradizionale con il gruppo Valcalore.

La Sana Merenda: mangiar bene e far del bene

L’iniziativa “La Sana Merenda” rappresenta l’impegno di Choco Italia con il mondo della solidarietà ed alla divulgazione di una sana e corretta alimentazione. Attraverso la degustazione di pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP sarà possibile sostenere le associazioni locali ed i loro progetti.

I prodotti di Choco Italia

Saranno sette le regioni italiane protagoniste del mercatino di Choco Italia. Dalla grande tradizione del Piemonte arriverà una cioccolateria tradizionale, dolcezze e cioccolato dall’Abruzzo. Dall’Umbria un’azienda perugina proporrà dolci sfere al fondente, al pistacchio, ai frutti rossi e le praline in vari gusti. Sarà il Molise a proporre macarons, cioccolato senza glutine, senza lattosio e – novità di quest’anno – i cioccolatini al latte di bufala. Dalla Campania giungeranno dolci della tradizione, caramelle e marshmallow, tanto miele biologico in diverse tipologie e specialità al miele.

Immancabili la nocciola di Giffoni IGP ed il croccante preparato al momento, noci e mandorle, anche caramellate, così come i cremini colorati, i cioccolatini cremosi con ripieni diversi, tra cui alla Strega di Benevento e alla mela Annurca, ed il cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti. Dall’Agro-nocerino sarnese un’antica dolceria porterà con sé biscotti, torroni, cioccolato e mostaccioli morbidi e ripieni, mentre da Portici tanti gusti di buon cioccolato artigianale.

Irpini, invece, la frutta disidratata e i torroni tipici, disponibili in più gusti ed anche morbidi. Prodotta in Calabria la liquirizia e i tanti prodotti che ne derivano, tra cui liquori e caramelle. Made in Sicilia le praline ed il cioccolato artigianale con le scorzette di agrumi locali. Da provare anche il kürtőskalács, la bontà dolce della Transilvania che porta in giro per il mondo il gusto ungherese.