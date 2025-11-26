Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025

Scopri tutti gli eventi del weekend da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema.
- Scopri le Sagre in Campania nel weekend
- Elenco dei concerti del 2025 (in aggiornamento)
- Mercatini di Natale in Campania
TUTTI GLI APPUNTAMENTI
- Natale a Napoli 2025
Il Comune di Napoli presenta “Natale a Napoli 2025”, il grande cartellone delle iniziative culturali che, dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, trasformerà la città in un palcoscenico diffuso dedicato all’incontro, alla bellezza e alla partecipazione.
Ad aprire il calendario, dal 13 dicembre al 5 gennaio, è “Sacro Sud”, il festival ideato e diretto da Enzo Avitabile e prodotto da Black Tarantella.
Nelle chiese di Santa Maria Donnaregina Nuova, San Pietro ad Aram, Sant’Anna dei Lombardi e San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio, si alternano suoni e culture provenienti da Spagna, Romania, Gambia, Olanda, Iran e Italia, con artisti come Piñana, Balanescu Quartet, Sona Jobarteh, Ernst Reijseger, Ramin Bahrami & Massimo Mercelli e lo stesso Avitabile.
Per il programma completo clicca qui
- Napoli World
La quarta edizione del festival “Napoli World”, diretto artisticamente da Enzo Avitabile, inaugura il 27 novembre con una speciale Anteprima che sigla la partnership strategica e artistica tra due città simbolo del Mediterraneo, Napoli e Marsiglia.
L’anteprima di “Napoli World” è accompagnata da tre esclusivi incontri professionalizzanti, che si svolgeranno tra la Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti, in via Toledo 348, e il Conservatorio San Pietro a Majella in Via San Pietro a Majella 35.
- Jazz & Cinema – Improvvisazioni tra suono e visione
Nella Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi 1, la magia del grande schermo e la potenza evocativa del jazz si ritrovano nella rassegna cinematografica “Note in pellicola: Jazz & Cinema – Improvvisazioni tra suono e visione”, ideata e curata da Lino Volpe.
Sei appuntamenti domenicali, dal 16 novembre al 21 dicembre, alle ore 10:30 (ingresso libero fino a esaurimento posti), per esplorare il profondo legame tra musica e immagine, tra biografie leggendarie e improvvisazioni sonore, tra memoria e visione. Ogni proiezione sarà accompagnata da ospiti d’eccezione, esperti del settore musicale, cinematografico e archivistico, che offriranno spunti di riflessione e approfondimenti tematici.
Jazz & Cinema – Improvvisazioni tra suono e visione presso la Chiesa di San Potito tutte le domeniche dal 16 novembre al 21 dicembre | ore 10:30. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
- Natale Village: all’A1Expò di Caserta
Al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista (Caserta Sud), arrivano i fedeli elfi di Babbo Natale per la quarta edizione di Natale Village, l’evento che trasforma ogni dicembre in un mondo di luci, profumi e sorrisi. Il magico villaggio aprirà le sue porte dal 5 all’8, dal 12 al 14 e dal 19 al 21 dicembre 2025, regalando a grandi e piccini un’esperienza immersiva nel cuore del Natale.
Gli orari di apertura per il pubblico saranno il venerdì dalle 15:00 alle 22:00 e il sabato e nei giorni festivi dalle 10:00 alle 22:00.
- Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni – eventi dal 4 Novembre in città
Prende il via la rassegna “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni” con un programma diviso in quattro sezioni.
Un viaggio nella parte più intima della città, un percorso collettivo di conoscenza, arte e spiritualità che restituirà a Napoli il suo ruolo di crocevia tra culture, linguaggi e sensibilità. Tutto questo è Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni, la rassegna, ideata e promossa dall’ Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli , finanziata nell’ambito dell’ accordo per la Coesione della Regione Campania, proposta a cittadini e turisti dal 4 novembre 2025 all’8 gennaio 2026.
Per maggiori info clicca qui
- Notte Bianca di Caserta
Caserta si prepara a brillare ancora una volta domenica 7 dicembre 2025, quando la città darà vita alla quarta edizione della Notte Bianca di Caserta.
Tra le novità più significative dell’edizione 2025 spicca l’ampliamento del percorso urbano: Piazza Mercato e Piazza Sant’Anna entreranno ufficialmente a far parte del circuito degli eventi, insieme al tradizionale asse di Corso Trieste, Piazza Vanvitelli e Via Mazzini. L’obiettivo è chiaro: rendere la Notte Bianca un’esperienza realmente corale, diffusa e inclusiva, capace di abbracciare l’intera comunità cittadina e i visitatori provenienti da tutta la regione.
- Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli
Mostra “Totò e la sua Napoli”
Dal 31 ottobre al 25 gennaio 2026 l’esposizione Totò e la sua Napoli, sarà aperta al pubblico nella sala Belvedere al piano terra del Palazzo Reale di Napoli e sarà visitabile, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con ultimo ingresso alle ore 18.00, con un biglietto dedicato di 10,00 euro (ridotto 8 euro).
- Anastasia dal 3 al 6 gennaio 2026 al Teatro Palapartenope
Presentato questa mattina alla Camera di Commercio di Napoli nel corso di una partecipata conferenza stampa, “Anastasia – Il Musical” si prepara a incantare il pubblico partenopeo. Dopo una tournée trionfale e una lunga scia di sold out in tutta Italia, lo spettacolo approda al Teatro Palapartenope da sabato 3 a martedì 6 gennaio 2026.
- Ultime novità del cinema
Al The Space Cinema nei prossimi mesi arrivano i capolavori sul grande schermo
Per la programmazione dei film clicca qui
- Cinema Metropolitan Napoli
Programmazione su: https://www.circuitocinema.com/cinema/metropolitan/
- Città della Scienza
Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, Città della Scienza invita il pubblico a vivere un’esperienza unica dove la genialità artistica del Barocco incontra il rigore e la curiosità della ricerca scientifica. “Luca Giordano e il Colore” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per famiglie, bambini e appassionati d’arte, ponendo al centro dell’attenzione la figura di Luca Giordano, maestro indiscusso della pittura napoletana, celebre per le sue composizioni affollate e l’uso vibrante delle tinte.
Il Museo è aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 10 alle 16.
GIORNI E ORARI DI APERTURA
sabato – domenica ore 9 – 17
SCIENCE CENTRE
Adulti € 10,00
Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 7,00
PLANETARIO
NEW Spettacolo LIVE € 6,00 Biglietto unico adulti e bambini € 5,00
INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO
Adulti € 13,00
Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 10,00
INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO LIVE
Adulti € 14,00
Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 11,00
I biglietti sono acquistabili online sul sito Etès oppure presso la biglietteria di Città della Scienza.
GRATUITÀ L’ingresso gratuito, per il quale è rilasciato apposito biglietto, è consentito alle seguenti categorie:..
- Possessori di tessera ICOM
- Cittadini residenti nel quartiere di Bagnoli (Napoli) ad eccezione delle Grandi Feste (Epifania, Carnevale, Halloween)
- Docenti accompagnatori (1 docente ogni 10 studenti, eventuali eccedenze saranno conteggiate nei paganti)
- Persone invalide con certificazione di invalidità superiore al 74% e loro accompagnatori
- Persone riconosciute in condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92 (art 3 comma 3) e loro accompagnatori