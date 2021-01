Chiaiano, ferito a un piede per tentata rapina: al vaglio la versione della vittima

Un 30enne è stato ferito a un piede con un colpo d’arma da fuoco nel quartiere Chiaiano: secondo la sua versione, al vaglio degli inquirenti, il motivo sarebbe una tentata rapina.

Ferito con un colpo d’arma da fuoco in seguito ad un tentativo di rapina: è la versione, al vaglio dei carabinieri, fornita da un trentenne di Chiaiano, quartiere di Napoli. L’uomo si è recato autonomamente all’ospedale Cardarelli. Il 30enne – con qualche precedente anche per spaccio – è stato colpito al piede sinistro.

Ai carabinieri della compagnia Napoli Vomero che sono giunti all’ospedale, ha riferito di aver subito un tentativo di rapina in località Chiaiano dove è tra l’altro residente. Indagini in corso dei carabinieri per accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dalla vittima. Verde è stato giudicato guaribile con una prognosi di 30 giorni.