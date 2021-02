“Chi trova un amico trova un tesoro” su Rete 4. I film in tv sabato 20 febbraio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata I film in tv sabato 20 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv sabato 20 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Capone – 21:15 Sky Cinema

Formula per un delitto – 21:00 Iris Minions – 21:20 Italia 1 Omicidio al Cairo – 21:20 Rai 4 Pitch Perfect 2 – 21:15 Premium Cinema Quando le mani si sfiorano – 21:10 Rai Movie Chi trova un amico trova un tesoro – 21:20 Rete 4 Genere: Commedia

114′ Regista: Sergio Corbucci Cast: Terence Hill, Bud Spencer, John Fujoka, Louise Bennett, Sal Borgese, Kainowa Lauritzen, Mirna Seya TRAMA Chi trova un amico trova un tesoro è un film del 1981 diretto dal regista Sergio Corbucci. È il dodicesimo dei sedici film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Alan è un giovane che scommette ai cavalli prosciugando i risparmi del vecchio zio Brady. Questi da tempo gli racconta di un tesoro favoloso, nascosto in un’isola deserta del Pacifico. Charlie è in procinto di partire da solo per una crociera attorno al mondo, sponsorizzato dall’azienda produttrice della marmellata Puffin. Alan, inseguito dagli strozzini, si nasconde sulla barca di Charlie proprio mentre questi sta per salpare, e riesce a dirottarla verso l’isola del tesoro sabotando la bussola magnetica con una moneta. Il mondo porno di due sorelle – 21:15 Cielo Scarpette rosse e i sette nani – 21:00 Sky Family