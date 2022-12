Celebrazione a Santa Chiara per l’Immacolata con il Real Circolo Francesco II di Borbone

Tra i presenti a Santa Chiara per la celebrazione dedicata alla Immacolata Concezione, tanti soci e simpatizzanti e in rappresentanza del Comandante della Scuola Militare della Nunziatella, il Ten. Col. Vito Scialla.

Solenne Celebrazione a Santa Chiara con il Real Circolo Francesco II di Borbone, per la festa dedicata alla Immacolata Concezione. Con i buoni auspici del Presidente Onorario, S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone, come tradizione, anche per quest’anno, l’antica festa nazionale delle Due Sicilie, ha ripreso vita con una cerimonia religiosa divisa tra la fede e la solidarietà.

Nella Cappella Reale della Basilica di Santa Chiara, dove riposano le spoglie mortali della Famiglia Borbone, e in particolare quelle della Beata Maria Cristina e di Suo figlio il Servo di Dio Francesco II di Borbone, la celebrazione presieduta dal M. R.ev. fra Sergio Galdi d’Aragona, è stata ricca di significati di amore e della famiglia.

Tra i presenti in un Basilica gremita, tanti soci e simpatizzanti e in rappresentanza del Comandante della Scuola Militare della Nunziatella, il Ten. Col. Vito Scialla. Ancora, tra gli intervenuti si sono visti, l’Avv. John Leslie Baker, il nob. Avv. Carlo Delfino, l’On. Luciano Schifone, il Cav. Dott. Lorenzo Terzi. Raccogliendo l’appello lanciato da Sua Santità Francesco proprio in occasione della VI Giornata Mondiale dei Poveri, il Real Circolo, intanto, continua a dedicarsi al sollievo delle persone più bisognose.

Quest’anno a rafforzare l’impegno solidale ha preso vita anche l’iniziativa del banco alimentare nel nome di Francesco II. Un progetto capace di coinvolgere le varie Delegazioni con il proprio contributo varcando i confini nazionali e raggiungendo persino l’Austria, il Brasile, Malta, Portogallo e Stati Uniti.

“Un piccolo contributo – come ha spiegato il Presidente Paolo Rivelli – teso a dimostrare che la volontà può smuovere le montagne e che i privilegi sono utili solo a beneficio del prossimo”. Un concetto ribadito anche dal Presidente Onorario, S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone Due Sicilie, nel suo messaggio indirizzato a tutti presenti, compresi i Cavalieri dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione di Napoli.

“Più degli altri – ha detto il Capo della Real Casa delle Due Sicilie- siamo chiamati a dare testimonianza e a mettere in pratica l’aiuto, il sostegno, la fratellanza, affinché ciò non si risolva in una fiera delle vanità.” “Ci tengo- ha detto ancora Il Principe Don Pedro- affinché ci sia unione di sforzi con l’Ordine Costantiniano. Mi auguro si possa lavorare insieme come una squadra su progetti compatibili come quello della solidarietà, per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.”

La celebrazione ha visto il Cerimoniere e un alfiere sfilare dalla Cappella Reale fino al Coro delle Clarisse , dietro l’altare maggiore, recando rispettivamente una bandiera delle Due Sicilie e una della Delegazione Campania del Real Circolo. Sulle note dell’Inno al Re di Giovanni Paisiello, è poi avvenuta la consegna dei diplomi ai nuovi Soci.

Sono stati anche conferiti i diplomi di Socio Onorario, assegnati a S.E. il Marchese Pierluigi Sanfelice dei duchi di Bagnoli, in riconoscimento di una vita dedicata alla storia e alla tradizione delle Due Sicilie, ma soprattutto anche per il suo impegno verso i più bisognosi, con le sue innumerevoli iniziative, portate avanti oggi con il Corpo Internazionale di Soccorso.

E alla Dott.ssa Candida Carrino, Direttore dell’Archivio Centrale di Napoli, per la sua attività nel campo archivistico e storico, in un luogo sacro come l’Archivio che custodisce la nostra memoria, pieno di tesori di inestimabile valore.

Per l’occasione è stato nominato anche il nuovo Delegato della Sicilia, l’imprenditore vinicolo Vito Russo con base a Partanna in provincia di Trapani. L’organizzazione e la logistica è stata curata dalla Delegazione Campania del Real Circolo Francesco II di Borbone, guidata dal Delegato Alfredo Buoninconti, dal Segretario Cav. Nicola Di Frenna, dal Cerimoniere Cav. Umberto Schioppa e dal giovane Alfiere Andrea D’Aloia. Tra gli altri delegati intervenuti anche il Delegato delle Calabrie, Cav. Avv. Massimo Seminara;il Delegato della Sicilia, Dott. Vito Russo Messina; il Delegato di Malta, Gr.Uff. Dott. Vincenzo Palazzo Bloise e il Responsabile Sezione Monte Lattari, Sig.ra Filomena D’Auria.