“Cattivissimo me 2” su Sky Family. I film in tv giovedì 16 aprile

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Despicable Me 2

Despicable Me 2 Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Pierre Coffin, Chris Renaud

Pierre Coffin, Chris Renaud Cast: Arisa, Steve Coogan, Steve Carell, Kristen Wiig, Max Giusti, Russell Brand, Neri Marcorè, Benjamin Bratt, Ken Jeong

TRAMA

Cattivissimo me 2 (Despicable Me 2) è un film d’animazione del 2013 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud e con protagonisti del cast vocale Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt e Miranda Cosgrove. Il film è il quarto prodotto dalla Illumination Entertainment ed è il sequel del film del 2010 Cattivissimo me.

Cattivissimo me 2 ha ricevuto due candidature ai Premi Oscar 2014, una per il miglior film d’animazione e una per la miglior canzone (Happy). È stato il secondo film d’animazione con maggior incasso del 2013 e il film più lucroso nei 101 anni di storia della Universal Pictures, che ha distribuito questo film.