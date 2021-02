Castelpagano, truffa telematica per un inesistente viaggio a Praga: 41enne denunciata

Truffa telematica nel Sannio: denunciata una 41enne che, presentatasi come operatrice turistica, aveva ottenuto 700 euro come pagamento per un inesistente viaggio a Praga.

I Carabinieri della Stazione di Colle Sannita, diretti dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, a conclusione di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, hanno denunciato in stato di libertà una 41enne della provincia di Campobasso per il reato di truffa.

Le indagini, avviate nell’agosto 2019 a seguito della denuncia di una casalinga residente nella Valle del Fortore, hanno consentito di accertare che la truffatrice, già nota alle Forze dell’Ordine per reati della stessa specie, presentandosi come operatrice turistica, aveva ottenuto dalla malcapitata, mediante contrattazioni telefoniche, un versamento di circa 700 euro, effettuato in due tranches su una carta di credito “PostePay” a lei intestata, come pagamento per un viaggio di tre giorni a Praga che, in realtà, non era stato mai organizzato.

Infatti, solo dopo aver incassato quanto pattuito, la 41enne, adducendo motivazioni pretestuose, aveva comunicato all’ignara cliente che il tour era stato annullato, per poi rendersi irreperibile senza mai restituire la somma di denaro ricevuta.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento rinnova e raccomanda massima attenzione e prudenza nell’effettuare contrattazioni telefoniche ed on-line, segnalando tempestivamente ogni situazione sospetta al numero di pronto intervento “112” o alle Stazioni dei Carabinieri presenti sul territorio.