Castellammare di Stabia, lite davanti a discoteca: 22enne arrestata per tentato omicidio

Castellammare di Stabia: i Carabinieri hanno arrestato una ragazza di 22 anni che nella notte del 31 luglio aveva accoltellato una 19enne.

Nella mattinata odierna, a Castellammare di Stabia, i Carabinieri della locale Compagnia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare applicativa degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno tratto in arresto una donna di 22 anni, gravemente indiziata del reato di tentato omicidio.

Lo scorso 31 luglio, in orario notturno, nel corso di una lite scaturita fra tre donne, per futili motivi, in Castellammare di Stabia, all’esterno della discoteca Villa Zaira, una ragazza di 19 anni, che era intervenuta per tentare di placare gli animi e difendere una sua amica che ne era rimasta coinvolta, era stata colpita da un’altra donna con due coltellate, una alle spalle ed una al torace. La vittima era stata quindi trasportata in prognosi riservata all’Ospedale del Mare di Napoli ove era rimasta ricoverata per una settimana.

Le indagini, espletate dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia e coordinate da questa Procura della Repubblica, anche mediante la meticolosa analisi delle immagini di videosorveglianza e l’escussione di alcuni testimoni, hanno consentito di pervenire all’individuazione dell’autrice dell’accoltellamento nella donna oggi arrestata, la quale, dopo aver strattonato per i capelli la vittima ed averla spinta a terra, l’aveva colpita dapprima con una coltellata alla schiena e successivamente con una coltellata al torace dopo che la stessa si era rialzata. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari.